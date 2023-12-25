نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وديا.. المصري يتعادل مع الرباط والأنوار 2/2 استعدادًا للاسماعيلي بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تعادل الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مع ضيفه فريق الرباط والأنوار والذي يقوده لاعب المصري السابق حسن العشري بهدفين لكل منهما في المباراة الودية التي جمعت بينهما عصر اليوم الاثنين على ملعب النادي المصري الاجتماعي والتي أدارها طاقم تحكيم من منطقة بورسعيد مكون من محمد الشناوي واسلام عفيفي وأحمد الدردير.

تأتي المباراة ضمن استعدادات المصري لمباراته أمام شقيقه الاسماعيلي والمقرر إقامتها في السابعة مساء الاثنين القادم الموافق الأول من يناير المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري.

انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث تقدم محمد الشامي بالهدف الأول للمصري في الدقيقة السادسة عشر، قبل أن يحرز السيد ربيع لاعب منتخب مصر للشباب تحت 18 عام هدف التعادل للرباط في الدقيقة الثانية والثلاثين.

وفي الشوط الثاني يتقدم كريم طه بالهدف الثاني للرباط في الدقيقة الثامنة عشر، فيما أحرز الكاميروني فرانك ايتوجا هدف التعادل للمصري في الدقيقة الثامنة والثلاثين لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

مثل المصري في الشوط الأول: عصام ثروت لحراسة المرمى، كريم العراقي، عمرو موسى ، باهر المحمدي، حسين السيد لخط الظهر، ايزي ايميكا ، محمود حمادة كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، فيما لعب الثلاثي ميدو جابر، حسن علي ، غيلاس جناوي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد محمد الشامي.

وعلى مدار الشوط الثاني دفع الكابتن علي ماهر بتشكيل مكون من محمود جاد لحراسة المرمى، أحمد عيد، أحمد أيمن منصور، محمد دبش، عمرو سعداوي لخط الظهر، أسامة الجزار ، امادو با كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، فيما لعب الثلاثي ليستويل أمانكونا، الياس الجلاصي، سمير فكري كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد فرانك ايتوجا.