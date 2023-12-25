نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. وكيل فتوح يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي وموعد عودة نجم المارد الأحمر وريال مدريد يحدد بديل مبابي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الأثنين 25-12-2023 في السطور التالية.

وكيل أحمد فتوح يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي

أكد سمير صلاح، وكيل أعمال أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، إن هناك لاعيب داخل النادي الأهلي تحدث مع اللاعب وهم في المنتخب عشان يمشي من نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وقال سمير في تصريحات خلال برنامج كورة في ال90 والذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عبر راديو 9090: حديث لاعب الأهلي مع فتوح كان بيقوله تعالى الأهلي، ولكن هذا الأمر لم يؤثر على قرار اللاعب في مستقبله.

وتابع: لم يتواصل معنا أي مسئول داخل الأهلي للتعاقد مع أحمد فتوح خلال الفترة الماضية، وكان معظم الكلام وكلاء فقط.

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موعد عودة نجم الأهلي إلى التدريبات الجماعية

كشف مصدر طبي داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موعد انتظام التونسي محمد الضاوي كريستو لاعب الفريق، في التدريبات الجماعية.

ويعاني محمد الضاوي كريستو من الإصابة في العضلة الخلفية، والتي تعرض لها في المران الأخير قبل سفر بعثة الفريق إلى جدة للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، والتي حقق خلالها الميدالية البرونزية.

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بديل مبابي وهالاند.. أنشيلوتي يراوغ أوروبا ويضع "سفاح إفريقيا" على طاولة ريال مدريد

فجرت تقارير صحفية إسبانية مؤخرا، مفاجأة جديدة حول آخر الأهداف الهامة التي تضعها إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، في ضمها خلال فترة الانتقالات الصيفية القبلة، لتدعيم خط هجوم الميرنجي.

ويعاني العملاق المدريدي من قلة عددية في خط الهجوم بسبب موجة الإصابات التي ضربت الفريق مؤخرا مع رحيل الفرنسي كريم بنزيما عن البرنابيو.

ونشرت صحيفة ديفينسا سنترال الإسبانية، أن رغم إعلان نادي نابولي الإيطالي تجديد عقد مهاجم الفريق النيجيري فيكتور أوسيمين، إلا أن اللاعب لا يزال أحد أولويات الميرنجي.

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الأهلي يرد على حقيقة الاهتمام بضم كوكا

رد النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على حقيقة التفاوض مع أحمد حسن كوكا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بينديك سبور التركي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وترددت أنباء قوية خلال الساعات القليلة الماضية، عن دخول النادي الأهلي في مفاوضات رسمية مع كوكا وناديه، من أجل الحصول على توقيعه بالميركاتو الشتوي.