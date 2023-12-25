رئيس بايرن ميونيخ: نسعى للفوز بأكبر عدد من الألقاب فـي 2024

برلين ـ د. ب. أ: قال رئيس نادي بايرن ميونيخ الألماني، هربرت هاينر، إنَّه يستهدف تحقيق المزيد من الألقاب في عام 2024، وذلك في رسالة تضمنت ترجمة بلغة الإشارة لجماهير النادي من الصُّم والبُكم لتهنئتهم بعيد الميلاد واحتفالات رأس السنة. ونقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» رسالة هاينر لجماهير النادي والتي قال فيها «نريد أن نحقق المزيد من الألقاب في عام 2024، بالنسبة لفريق كرة القدم للرجال والنساء وفريق كرة السلة هدفنا المعلن هو التتويج بالدَّوري».

وأضاف رئيس بايرن ميونيخ «أمَّا في دَوْري أبطال أوروبا، فكلُّ شيء ممكن بالنسبة لفريقَي الرجال والنساء، أمَّا في كرة السلة فنتطلع للوصول إلى أبعد مكانة في بطولة يوروليج».

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