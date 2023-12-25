فـي الدوري الإنجليزي .. صراع محتدم متواصل على الصدارة بين أرسنال وليفربول

لندن ـ أ.ف.ب: يتواصل الصراع المحتدم على المركز الأول في الدَّوري الإنجليزي لكرة القدم بين الثلاثي أرسنال، ليفربول وأستون فيلا، ولكلٍّ منهم فرصة إنهاء المرحلة التاسعة عشرة في الصدارة. ويملك ليفربول ولو مؤقتًا فرصة استعادة الصدارة التي خسرها في المرحلة السابعة عشرة، حين يحلُّ ضيفًا على بيرنلي قبل الأخير اليوم الثلاثاء، والأمر ذاته بالنسبة لأستون فيلا عندما يحلُّ ضيفًا على مانشستر يونايتد في اليوم ذاته، بانتظار هديةً من وست هام الذي يحلُّ ضيفًا على جاره أرسنال المتصدر الخميس. ويتصدر أرسنال الترتيب برصيد 40 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام ليفربول وأستون فيلا. وقد لا يكون لبيرنلي أفضليّة في ملعب تورف مور، إذ لم يفز عليه سوى مرَّة واحدة في آخر 11 مباراة، كما له فوز يتيم في المباريات السبع الأخيرة ضمن الـ«بوكسينج داي»، بل حتَّى أنَّ سِجلّ مواجهاته مع ليفربول لا يصبُّ في صالحه (فاز مرَّتين في آخر 16 مواجهة ضمن الدَّوري).

ويتميَّز الدَّوري الإنجليزي بخصوصيّة إقامة مرحلة تقليدية بعد عيد الميلاد (بوكسينج داي)، لكن ذلك لا يُعجب العديد من اللاعبين، من بينهم قطب دفاع ليفربول النيذرلاندي فيرجيل فان دايك الذي قال «سنلعب مباراتنا الثالثة في تسعة أيام. الأمر يتطلّب الكثير، ذهنيًّا ونفسيًّا».

وتساءل مدربه الألماني يورجن كلوب بعد مواجهتين مع وست هام وأرسنال خلال ثلاثة أيام «ما هو البديل؟ علينا اتخاذ إجراءات. لقد استيقظ وست هام في السابعة والنصف صباحًا وسيقدِّمون المعكرونة في التاسعة. أين العدالة هنا؟»، في دعمه للمدرب الاسكتلندي ديفيد مويس الذي احتجَّ هو الآخر على روزنامة المباريات المزدحمة.

ويأمل ليفربول في وضع حدٍّ لنزيف النقاط في مباراتيه الأخيرتين اللتين تعادل فيهما مع ضيفيه مانشستر يونايتد (0-0) وأرسنال (1-1)، وتشديد الخناق على أرسنال الذي تنتظره مهمة صعبة أمام جاره وست هام المنتشي بفوزين على ولفرهامبتون ومانشستر يونايتد.

ويستضيف أرسنال جاره السادس وهو لم يخسر على أرضه في كلِّ مبارياته التسع بالدوري (فاز في سبع)، كما أنَّه لم يخسر سوى مرَّة واحدة في المواجهات البيتيّة الـ16 الأخيرة أمام «المطارق». وواجه أرسنال صعوبةً كبيرةً خلال التعادل مع ليفربول في المرحلة الماضية، إذ فشل في التسديد على المرمى بعد هدفه المبكر في الدقيقة الرابعة. مع ذلك، لم يفشل المدفعجية في التسجيل سوى مرَّة في مبارياتهم السبع الأخيرة.