اللجنة العمانية لبناء الأجسام تعلن عن إقامة بطولة عُمان المفتوحة لبناء الأجسام والفيزيك

تقام مارس المقبل

اعلنت اللجنة العمانية لبناء الأجسام عن تنظيم بطولة عُمان المفتوحة (19) لبناء الأجسام والفيزيك خلال الفترة من 7ـ 9 مارس 2024م حيث تأتي هذه البطولة في اطار الجهود المبذولة من قبل اللجنة الى النهوض والاهتمام برياضة بناء الأجسام في السلطنة وتهيئة الشباب واختيار أفضل العناصر لردفها بالمنتخبات الوطنية التي ستمثل السلطنة في البطولات الإقليمية والعالمية . وقد صرح الدكتور سالم بن سعيد البحري رئيس اللجنة العمانية لبناء الأجسام بأن اللجنة تعمل ومنذ تشكيلها على الاهتمام وتطوير رياضة بناء الأجسام العمانية ولله الحمد حقق المنتخب الوطني خلال مشاركاتها الدولية لعام 2023م عدد (26) ميدالية ملونة منها ١٣ ذهبية و٧ ميداليات فضية و٦ ميداليات برونزية و٣ كروت احتراف دولية. وتعد هذه الإنجازات التي حققتها رياضة بناء الأجسام إضافة جديدة لرصيد إنجازات الرياضة العمانية على المستوى القاري والإقليمي، ودافعاً لنا لمضاعفة الجهد لتحقيق الإنجازات الرياضية على المستوى الإقليمي والعالمي والذي يتطلب منا الجهد والعمل الدؤوب لتحقيق ذلك، مشيراً إلى أن اللجنة تسعى دائماً للاهتمام بجميع اللاعبين وتوفير كافة احتياجاتهم لتمثيل السلطنة في المحافل الدولية ورفع علم السلطنة عاليا خفاقاً. وعن استعدادات اللجنة للعام 2024م أكد الدكتور سالم بن سعيد البحري رئيس اللجنة العمانية لبناء الأجسام بأن اللجنة سوف تستهل برنامجها لهذا العام بإقامة بطولة عُمان المفتوحة (19) لبناء الأجسام والفيزيك خلال الفترة من 7 ــ 9 مارس 2024م، حيث ستكون البطولة مقتصرة على اللاعبين العمانيين والمقيمين في سلطنة عُمان فقط، وتخضع البطولة لرسوم المشاركة اللاعبين، كما ستكون هناك رسوم رمزية للجمهور. وأضاف الدكتور سالم البحري رئيس اللجنة العمانية لبناء الأجسام أن هذه البطولة تعدُ الانطلاقة لجميع اللاعبين لإثبات قدراتهم والفوز بالمراكز الأولى بالبطولة، لأن اللجنة ولهذا العام سوف لن تستثني أحد من اللاعبين الذين يرغبون في المشاركة في المنتخبات الوطنية، إلا اللاعبين الذين حققوا ميداليات في العام 2023م في البطولات التي شاركت فيها اللجنة وأصحاب المركز الرابع في بطولة العالم، وسوف يخضعون للتقييم في حال استدعائهم للمنتخب. وفيما يخص مشاركة اللاعبين في البطولات الدولية على حسابهم الخاص أوضخ رئيس اللجنة العمانية لبناء الأجسام بأنه على اللاعبين الراغبين في المشاركة في البطولات الدولية المنظمة من قبل الاتحاد الدولي لبناء الأجسام IFBB، عليهم المشاركة في بطولة عُمان، منوهاً بأن اللجنة لن تعطي الموافقة على مشاركة أي لاعب على حسابه الخاص مالم يشارك في بطولة عُمان أو كانت له إنجازات سابقة بحصوله على أحد الميداليات في البطولات الدولية، كما أن اللجنة لا تسمح لأي لاعب يشارك خارج مظلة الاتحاد الدولي لبناء الأجسام IFBB. جدير بالذكر بأن اللجنة عقدت اجتماعا مع عدد من المدربين واللاعبين وأصحاب الصالات والمهتمين باللعبة، حيث تم مناقشة العديد من المواضيع من أهمها خطة اللجنة العمانية لبناء الأجسام لعام 2024م وإقامة بطولة عُمان التاسعة عشر في مارس القادم، واستضافة بطولة غرب آسيا لبناء الأجسام والفيزيك في أغسطس 2024م كما تم كذلك مناقشة المشاركات في البطولات الدولية ومناقشة إقامة بطولة خاصة.