اعتماد مواعيد البطولات الخليجية لكرة السلة المؤهلة لنهائيات البطولات الآسيوية

سلطنة عمان تستضيف أولى البطولات الثلاثية دبي ـ العُمانية : اعتمدت اللجنة التنسيقية الخليجية التابعة للاتحاد الآسيوي لكرة السلة مواعيد البطولات الخليجية المؤهلة لنهائيات البطولات الآسيوية. وستكون أولى هذه البطولات في الأول والثاني من مارس المقبل لفئة تحت 18 سنة للعبة (3 × 3) في مسقط، كما ستكون هناك بطولة الأندية الخليجية النسائية في مايو المقبل وينظمها الاتحاد الإماراتي في أبوظبي. وستستضيف الكويت بطولة الخليج لمنتخبات الشباب تحت 18 سنة المؤهلة لنهائيات آسيا خلال الفترة من 31 يوليو إلى 5 أغسطس المقبلين.كما ستستضيف الدوحة بطولة الخليج لمنتخبات الناشئين تحت 15 سنة خلال الفترة من 15 إلى 19 أغسطس المقبل.وستقام بطولة الخليج لمنتخبات الرجال (العمومي) في المنامة خلال الفترة من الأول إلى السادس من سبتمبر المقبل وستقام هذه البطولة بعد توقف دام خمس سنوات. وناقشت اللجنة إقامة بطولة الخليج للمنتخبات النسائية في السعودية في حال تم تأكيد المشاركة من المنتخبات الخليجية.ووضعت لجنة المنتخبات خطة إعداد لجميع المنتخبات الكويتية استعدادا لهذه البطولات تبدأ في إجازة الربيع من خلال تنظيم معسكرين خارجيين لمنتخبي الناشئين والشباب.

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