أحمد ياسر ريان يقود سيراميكا كليوباترا أمام الأهلي في كأس السوبر

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن أيمن الرمادي، المدير الفني لفريق سيراميكا كيلوباترا، تشكيل فريقه في المباراة التي من المقرر لها أن تجمعه مع الأهلي في إطار منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر المصري، التي تقام في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تشكيل سيراميكا كليوباترا الرسمي لمواجهة الأهلي



وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - احمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد إبراهيم - أحمد القندوسي - محمد عادل - محمد عنتر - محمود زلاكة.

خط الهجوم: احمد ياسر ريان.

بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي الجابري - چاستيس ارثر - خالد صبحي - عبد الرحمن بودي - محمد توني - احمدالقرموطي- صامويل امادي - چون ايبوكا - رشيد أحمد.



ويواجه الفائز من سيراميكا كليوباترا والأهلي في المباراة النهائية فريق مودرن فيوتشر، الذي تخطى بيراميدز بضربات الترجيح بنتيجة 14-13 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.