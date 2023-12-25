عاجل.. سبب استبعاد كريم الدبيس من مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

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أحمد جودة - القاهرة - استبعد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، كريم الدبيس من قائمة المارد الأحمر لمواجهة سيراميكا كيلو باترا، المقرر انطلاقها بعد قليل، ببطولة السوبر المصري على الأراضي الإماراتية.

سبب استبعاد كريم الدبيس من مباراة الأهلي

وقال مصدر داخل الاهلي في تصريحات خاصة للفجر الرياضي، أن السويسري مارسيل كولر أبلغ اللاعب ظهر اليوم، باستبعاده من قائمة الفريق، وذالك لعدم الحاجه لخدماته أمام سيراميكا كيلو باترا.



وأضاف، أن اللاعب استفسر من كولر عن أسباب استبعاده وعدم حصوله على فرصة المشاركة في المونديال، وأكد له الأخير أنه من أفضل لاعبي المارد الأحمر، لكن مباريات البطولة كانت تحتاج لقدرات وخبرات التونسي علي معلول.

وأعلن كولر عن تشكيل الأهلي لمباراة سيراميكا كيلو باترا وجاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر وبيرسي تاو وكريم فؤاد.



وجاء على مقاعد البدلاء كلا من: مصطفى شوبير، خالد عبد الفتاح، رامي ربيعة، محمود كهربا، أكرم توفيق، حسين الشحات، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة، أنتوني موديست.