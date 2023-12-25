حقيقة رحيل باتشيكو عن بيراميدز بعد الخروج من كأس السوبر وتأهل فيوتشر

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أحمد جودة - القاهرة - ترددت الأقاويل داخل نادي بيراميدز من حسم قرار رحيل المدير الفني للفريق جايمي باتشيكو، بعد الخروج من السوبر المصري على يد فيوتشر من ركلات الترجيح.

حقيقة رحيل باتشيكو عن بيراميدز



وتلقى فريق بيراميدز الخسارة أمام فيوتشر بعد انتهاء وقت المباراة الرسمية للفريق بالتعادل السلبي والتوجه لركلات الترجيح وفاز فريق مودرن بنتيجة 14-13، في دور نصف النهائي، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب استاد محمد بن زايد في أبوظبي.

وتأهل فريق فيوتشر لمواجهة الفائز من المباراة التي ستجمع بين فريق الأهلي ضد نظيره سيراميكا كليوباترا.

وهناك قرار داخل جدران نادي بيراميدز من إقالة المدرب جايمي باتشيكو، وإسناد المهمة لمحمود فتح الله، لإدارة لقاء تحديد المركز الثالث، في كأس السوبر المصري، بعد الخروج أمام فيوتشر وتأهله للنهائي.



وبعد انتهاء المواجهة خلال المؤتمر الصحفي تحدث باتشيكو عن رحيله قائلا: "أرى أن الطبيعي للصحفي أن يسأل عن أحداث المباراة وليس الرحيل عن النادي أو لا".

واختتم ليس من الممكن أن يرحل بسبب نتيجتين سلبيتين، وأشار أنه متصدر جدول الدوري، وواثق فيما يفعله بما يقدمه من كرة قوية ولها معنى، ولا يمكن أن يفكر في ترك النادي والرحيل عنه، مؤكدا: "هذا السؤال لا يُسئل من شخص يفهم كرة ممكن يكون شخصا مأجورا من ناد يُحاول هدم عملنا".