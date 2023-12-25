نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد وداع السوبر.. بيراميدز يواصل البحث عن اول بطولة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ودع بيراميدز بطولة السوبر المصري، وذلك بعد المباراة التي جمعته أمام فيوتشر ضمن منافسات دور نصف نهائي البطولة بنظامها الجديد.

وخسر أصحاب القمصان السماوية، بعد الوصول لركلات الترجيح والتي ابتسمت لفيوتشر في النهاية بنتيجة 13-14، ليتأهل فيوتشر رسميا لنهائي كأس السوبر المصري 2023.

الرحلة مستمرة في البحث عن البطولات

رحلة بيراميدز في البحث عن أول البطولات، كادت أن تنتهي حال تأهلهم إلى النهائي وحصد اللقب، لكن مازال مسلسل الالقاب الضائعة منذ تأسيس النادي بالمسمى الجديد عام 2018 مستمرة.

فعلى مستوى الدوري المحلي، فشل بيراميدز في حصد اللقب مكتفيا بالمركز الثالث لمدة أربع مواسم، والمركز الثاني لمدة موسمين.

وعلى المستوى القاري، شارك في بطولة كأس الاتحاد الافريقي، ليحتل الوصافة في نسخة 2020 أمام نهضة بركان، ويودع البطولة من دور نصف النهائي أمام الرجاء، ومن ربع النهائي في المشاركة الثالثة أمام مازيمبي، واخيرا أمام ماركو جالانتس الجنوب افريقي.

بينما باتت مشاركته الافريقية الاولى في خطر بعد الهزيمة أمام صن داونر في دور المجموعات.

كأس مصر

استطاع الوصول لنهائي نسخة 2019 والذي هزم فيها أمام الزمالك، والنسخة الماضية والذي تفوق عليه الأهلي وحصد اللقب.

عقدة كأس السوبر

بات السوبر المصري عقدة ثنائية سواء لبيراميدز أو للبرتغالي جايمي باتشيكو، المشاركة الأولى جاءت بالمصادفة بعد انسحاب الزمالك ليخسر فيه بهدف نظيف.

واليوم ودع البطولة ليعاود من جديد للبحث عن أولى الألقاب.

