نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام نظيره سيراميكا كيلو باترا، في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين حاليا، ببطولة كأس السوبر المصري.

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا



وسيطر الأهلي على اغلب مجريات الشوط الأول، وحاول لاعبو الفريق زيارة شباك سيراميكا كيلو باترا في عدة فرص، لكن الشوط انتهى كما بدأ دون أهداف.



ويلتقي الفريقان الأهلي وسيراميكا كيلو باترا على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بالإمارات، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر المصري.



وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر وبيرسي تاو وكريم فؤاد.



بدأت بطولة كأس السوبر المصري عام 2001 وأقيمت منها عشرين نسخة، والنسخة القادمة تحمل الرقم 21، وحتى النسخة الماضية أقيمت البطولة بين الفائز ببطولة الدوري العام وبطل كأس مصر، وبداية من نسخة 2023 تقام البطولة بين أربعة أندية، بطل الدوري ووصيفه وبطل كأس مصر وبطل كأس الرابطة.



ويحمل الأهلي الرقم القياسي في الفوز بالبطولة، ففاز بكأس البطولة ثلاث عشرة مرة، وفاز الزمالك بكأسها أربع مرات، وفاز بكأس البطولة مرة واحدة فرق المقاولون العرب وحرس الحدود وطلائع الجيش.

