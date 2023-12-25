نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يواجه فيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الفوز على نظيره سيراميكا كليوباترا، والتأهل لنهائي كأس السوبر المصري، عن طريق هدف عكسي سجله لاعب سيراميكا بتمريرة من إمام عاشور.

وتخطي النادي الاهلي فريق سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما في كأس السوبر المصري، ليواجه فريق فيوتشر بعدما تغلب على نظيره بيراميدز بركلات الترجيح.

موعد مباراة الأهلي ضد فيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره فريق فيوتشر مساء الخميس القادم الموافق 28/12/2023، من شهر ديسمبر الجاري ضمن منافسات نهائي كأس السوبر المصري في موسمه الجديد.

وتنطلق صافرة حكم المباراة بين الأهلي وفيوتشر في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة التاسعة بتوقيت أبو ظبي والإمارات، الساعة السادسة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

