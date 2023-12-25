إمام عاشور رجل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في كأس السوبر المصري

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أحمد جودة - القاهرة - حقق الأهلي فوزا ثمينا على حساب سيراميكا كليوبترا، وذلك في المباراة التي جمعتهم ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة السوبر المصري.

إمام عاشور رجل مباراة الأهلي وسيراميكا

وحصل إمام عاشور على جائزة رجل المباراة، بعد مساهمته في الهدف الوحيد والذي احتسب للاعب جاستيس آرثر في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع.

واستطاع إمام حصد الجائزة للمرة الثانية على التوالي، بعد حصدها في مباراة تحديد المراكز في مونديال الاندية أمام فريق اوراوا الياباني.

موعد المباراة القادمة للأهلي

وضرب النادي الاهلي موعدا ناريا أمام مودرن فيوتشر، مساء. الخميس القادم ضمن منافسات دور النهائي.

بينما يخوض سيراميكا كليوباترا المركز الثالث والرابع أمام بيراميدز بعد خسارته من مودرن فيوتشر.