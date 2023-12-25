نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خزائن روشن جاهزة.. 10 أيام تحسم مصير مايسترو ريال مدريد من الرحيل إلى الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجرت تقارير صحفية إسبانية، مفاجأة مدوية حول رغبة الأندية السعودية مؤخرا، في خطف توقيع ذهبي من داخل نادي ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير.



- صراع سعودي لخطف مودريتش

نشرت شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، أن يوجد اهتمام جديد من جانب فريقي أهلي جده والاتحاد من السعودية، للتعاقد مع الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد.

وأشارت أن مسؤولوالناديين، لديهم نية في تقديم عرضا من جديد لمودريتش بعد فشل مفاوضات الصيف الماضي، عن طريق حصوله على راتب سنوي يبلغ 200 مليون يورو، بشرط إتمام الصفقة خلال 10 أيام.

وأكملت الشبكة الإسبانية، أن إدارة ريال مدريد سترفض بقوة رحيل اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير، بسبب تمسك البرازيلي كارلو أنشيلوتي مدرب الميرنجي ببقاء المايسترو.

وفي تلك الحالة سيكون الكرواتي مؤهلا الرحيل عن السانتياجو برنابيو في الصيف المقبل، بعد انتهاء عقده رسميا مع العملاق المدريدي.