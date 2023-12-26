حرس الحدود يقتنص فوزًا غالي على النصر للتعدين في الجولة الـ 14 بالمحترفين

أحمد جودة - القاهرة - حرس الحدود يقتنص فوزاً غالي على النصر للتعدين في الجولة الـ 14 بالمحترفين

حقق فريق حرس الحدود بقيادة محمد مكي، فوزًا صعبًا على نظيره النصر للتعدين بقيادة عطية صابر، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت عصر اليوم، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ 14 بدوري المحترفين.



انتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف لمثله تقدم حرس الحدود بهدف محمود ممدوح في الدقيقة 31 واضاف محمود تايسون هدف النصر للتعدين في الدقيقة 34 وتمكن محمود ممدوح من تسجيل الهدف الثاني لحرس الحدود في الدقيقة الأخيرة من المباراة.



بهذه النتيجة يتوقف رصيد النصر للتعدين عند 4 نقاط، فينا ارتفع رصيد حرس الحدود إلى 28 نقطة.

أدار المباراة طاقم تحكيم مكون من إسلام القماش حكمًا للساحة، محمد صلاح مهران مساعدًا أول، محمد مجدي السيد مساعدًا ثان، محمد عبدالعواض حكمًا رابعًا.