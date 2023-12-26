تين هاج تحت الضغط.. تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - استقر الهولندي إيريك تين هاج، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، على تشكيلة فريقه الذي ستخوض مواجهة أستون فيلا، في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا

يلتقى الفريقين الكبيرين، مساء، غدًا، الثلاثاء، على ملعب "أولد ترافورد" معقل الشياطين الحمر، وتبدأ المواجهة الكبرى في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة وفلسطين، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام أستون فيلا

الحارس: أندريه أونانا.

الدفاع: أرون وان بيساكا، ويلي كامبوالا، جوني إيفانز، لوك شاو.

الوسط: سكوت مكتومناي، برونو فيرنانديز، كوبي ماينو.

الهجوم: أنتوني، راسموس هويلاند، أليخاندرو جارناتشو.

ويتواجد مانشستر يونايتد في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم برصيد 28 نقطة، فيما يحتل أستون فيلا المركز الثالث برصيد 39 نقطة، ولا يفصله سوي نقطة وحيدة عن آرسنال المتصدر.