نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك ينفي رغبته في التعاقد مع سيف جعفر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن حقيقة رغبة الأبيض في إستعادة خدمات سيف فاروق جعفر لاعب بيراميدز خلال الفترة القادمة.

الزمالك ينفي رغبته في التعاقد مع سيف جعفر

وأكد المصدر أن الزمالك لم ولن يفكر نهائيا في التفاوض مع سيف فاروق جعفر، مشيرا إلى أن الأنباء التي ترددت خلال الساعات القليلة الماضية ليست أكثر من شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأوضح المصدر، أن الزمالك سيدعم صفوفه بلاعب أو أكثرفي مركز وسط الملعب، ولكن لم يتم طرح فكرة عودة سيف فاروق جعفر للنادي مرة آخرى، لا من قريب أو من بعيد.