مختار مختار: لا توجد حالات تحكيمية مؤثرة في مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

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أحمد جودة - القاهرة -

أكد مختار مختار، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن مباراة الأحمر أمام فريق سيراميكا كليوباترا لم تشهد أي حالة تحكيمية خاطئة مؤثرة على سير المواجهة.

وقال مختار مختار في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأمور المؤثرة هي التي تتحكم في سير المباراة، وفي مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا لا توجد أي حالات مؤثرة".

وأضاف: "أشعر أن لاعبي سيراميكا كليوباترا قالوا لأيمن الرمادي أن الحكم يفرق في المعاملة بينهم وبين لاعبي الأهلي، وهذا هو سبب تصريحاته بعد المباراة".



وتابع: "لا توجد أي أزمة تحكيمية كبيرة في المباراة، ولكن كان لدى لاعبي سيراميكا كليوباترا حماس كبير، وحدث انفعال منهم بعد هدف الأهلي، وهذا ظهر في تصريحات أيمن الرمادي".

وأتم مختار مختار تصريحاته قائلًا: "الحكم محمد معروف كان مشدودًا في مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، وهذا قد يجعله غير عادلًا في بعض القرارات، إلا أنني لا أرى أي حالة مؤثرة في المباراة".