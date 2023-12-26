نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد جمال يكشف كواليس تجديد عقد أحمد فتوح مع الزمالك في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد جمال، كواليس تجديد عقد أحمد فتوح لنادي الزمالك لمدة ثلاث سنوات مقبلة.

وقال جمال فى تصريحات لبرنامجه "كلام فى الكورة" المذاع على قناة "الحدث اليوم": "محبين نادي الزمالك وكابتن حسين لبيب نجحوا في تجديد عقد أحمد فتوح لنادي الزمالك، والخلاف انتهى خلال الفترة الأخيرة بين المجلس واللاعب"

وأضاف: "تدخلت في ملف تجديد فتوح بسبب حبي وانتمائي لنادي الزمالك ولكنني أعمل في الإعلام بكل حيادية وهذا ما يلمسه المشاهد".

يذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب قد أعلن أمس عن تجديد التعاقد مع أحمد أبو الفتوح لاعب الفريق لمدة 3 سنوات.

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