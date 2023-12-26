نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طارق مصطفى لـ الريمونتادا: البنك الأهلي يحتاج للتوفيق فقط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد طارق مصطفى، المدير الفني للبنك الأهلي أن فريقه كان يحتاج للتوفيق فقط في الفترة الحالية، وذلك بعد الفوز على بلدية المحلة بهدفين دون رد، ضمن منافسات الدوري العام.

وقال طارق مصطفى في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "توفيق الله هو ما كان نطلبه، تلقينا 3 هزائم متتالية، وكنا لا نستحق الهزيمة، كنا نهدر الفرص بغرابة، وتسكن شباكنا أهداف سهلة".

وأضاف: "جميع المدربين السابقين في البنك الأهلي محترمين، وعلى مستوى عالي، هناك ضغوط على البنك الأهلي منذ بداية الموسم لأن طموحه يجب أن يكون أفضل من ذلك بسبب إمكانياته".

وأتم طارق مصطفى تصريحاته قائلًا: "البنك الأهلي يضع خطة للمنافسة على القمة في جدول ترتيب الدوري، إلا أن الهزيمة الواحدة تتسبب في الهزيمة التي تليها".

حقق البنك الأهلي الفوز على بلدية المحلة بهدفين دون رد ضمن لقاءات الجولة العاشرة من منافسات دوري نايل.

موعد مباراة البنك الأهلي القادمة في دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي لمواجهة المقاولون العرب ضمن لقاءات الجولة الحادية عشر من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم السبت القادم على ستاد بتروسبورت.