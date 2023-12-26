نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مختار مختار: الإجهاد أصبح نغمة في الكرة المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد مختار مختار، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن الحديث عن إجهاد اللاعبين في الكرة المصرية، أصبح مثل اللبانة.

وقال مختار مختار في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الإجهاد أصبح لبانة، خصوصًا في فريق الأهلي الذي به احتراف على أعلى مستوى".

وأضاف: "لاعبو الأهلي الخليج خلال الفترة الماضية ويتواجدون في معسكر مغلق، ويجب أن يظهروا بشكل جيد في المباريات".

وتابع: "هناك نغمة الإجهاد، وأصبح ذلك الأمر مثل الشماعة، فهناك لاعبين كان يجب أن يبدأ بهم كولر مباراة سيراميكا كليوباترا لكن هذا لم يحدث بسبب نغمة الإجهاد".

وأتم مختار مختار تصريحاته قائلًا: "علي معلول كان يجب أن يشارك أساسيًا في تشكيل الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا.. الإجهاد أصبحت لبانة يتم تكرارها كثيرًا".