نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد الخضري: تصرف مدرب فيوتشر خلال المؤتمر الصحفي غريب.. والبدري الأفضل لتدريب بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الناقد الرياضي أحمد الخضري، أن تصرف ريكاردو فورموسينيو مدرب فيوتشر بشأن تلقيه اتصال من جانب جوزريه مورينيو غريب للغاية، فهو يريد إيصال رسالة بأن له علاقات بمدربين كبار، وكانت لقطة سيئة للغاية من وجهة نظري.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "بطولة السوبر دون الزمالك فقدت الكثير، خصوصا من الناحية الجماهيرية، ووجود أندية بلا شعبية ليس في صالح البطولة التي تقام في توقيت غير جيد، حتى أن جماهير الأهلي لم تكن كثيرة في المباراة".

وأضاف: "كان يجب وجود حكام من دولة الامارات لإدارة مباريات السوبر، لأن هناك بعض الحكام تميل للألوان، ومن الطبيعي فوز الاهلي على سيراميكا كليوباترا، وهو منطقي جدًا، وكنت أشعر إنه ا مباراة في الدوري بعيدا عن السوبر، والحكام دائما هم الطرف الأضعف دائما".

وأكد: "من حق أي إعلامي أو صحفي توجيه السؤال للمدرب، والمدرب يجب عليه الرد وعدم التجاوز، ولو كنت مكان الصحفي الذي سأل باتشيكو، سأقوم بالتصعيد ضده للحصول على حقي".

وتابع: "فريق بيراميدز يضم لاعبين كثيرين من الأهلي والزمالك، وهناك مشكلة واضحة في الفريق، وكنت معجب بالتجربة في البداية لكن هناك مشكلات واضحة في النادي، واتمنى أن يقود حسام البدري الفريق في الفترة المقبلة لو كان الاستقرار على تعيين مدرب مصري، ولو كان مدرب اجنبي فيجب الاستعانة بالكولومبي اوسوريو الذي كان يقود الزمالك لان كواليتي لاعبي بيراميدز يناسب افكاره".