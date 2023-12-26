نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل يفعلها أمام بيرنلي؟.. محمد صلاح يقترب من تحقيق إنجازًا تاريخيًا مع ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يفصل النجم الدولي " محمد صلاح" جناح الفريق الكروي الأول بنادي ليفربول الإنجليزي، هدفًا واحدًا، من تحقيق انجازًا جديدًا في بطولة الدوري الإنجليزي مع الريدز.

وسيحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ضيفًا ثقيلًا على نظيره بيرنلي مساء اليوم الثلاثاء في الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ماذا ينتظر محمد صلاح أمام بيرنلي اليوم في الدوري الإنجليزي ؟

وحسب ما ذكره موقع ليفربول الرسمي فإن الفرعون المصري محمد صلاح يقترب من تحقيق رقمًا قياسيًا في حالة تسجيله هدفًا أمام بيرنلي اليوم، وهو الوصول إلى 150 هدفًا مع ليفربول في الدوري الإنجليزي، ليصبح خامس لاعب بتاريخ الريدز يحقق هذا الرقم القياسي.

موعد وتوقيت مباراة ليفربول ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي

يستضيف ملعب " تيرف مور" المباراة التي ستجمع بين بيرنلي صاحب الأرض وليفربول ضيفه، اليوم الثلاثاء في الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024.

وتنطلق صافرة " بول تيري"، لبدء لقاء ليفربول أمام نظيره بيرنلي في الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ترتيب ليفربول وبيرنلي في الدوري الإنجليزي قبل لقاء اليوم

ويحتل الفريق الكروي الأول بقيادة المدرب " يورجن كلوب" وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 39 نقطة، من خلال 18 جاولة خاضها الريدز في المسابقة.

ويتواجد بيرنلي منافس ليفربول، اليوم الثلاثاء في المرتبة التاسعة عشر من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 11 نقطة من 18 جولة.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد بيرنلي اليوم الثلاثاء في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تذاع مباراة ليفربول أمام بيرنلي اليوم الثلاثاء في الجولة الـ19 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الوحيد والحصري لمواجهات البريميرليج في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.