نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستبعاد من دوري الأبطال.. أزمة جديدة تضرب جدران برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أزمة جديدة تضرب جدران برشلونة، بالاستبعاد عن المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا خلال المواسم القادمة، حسب ما ذكرته التقارير الصحفية الإسبانية خلال الساعات القليلة الماضية.

وحسب ما كشفته التقارير الصحفية الإسبانية فأن برشلونة مهدد بالاستبعاد من المشاركة في دوري أبطال أوروبا في المواسم المقبلة.

تفاصيل أزمة برشلونة بالطرد من دوري أبطال أوروبا

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية، أن برشلونة الإسباني مهدد بالطرد من بطولة دوري أبطال أوروبا بسبب اختراق قواعد اللعب المالي النظيف، نقلًا عن تقارير ألمانية.

وفي حالة إثبات تلاعب برشلونة لقواعد اللعب المالي النظيف، سيتم استبعاد النادي الكتالوني من المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا لمدة ثلاث مواسم مقبلة.

وكان برشلونة قد أعلن من قبل أرباحه التي وصلت إلى 335 مليون دولار في سبتمبر الماضي، ويضاف إليها حقوق البث وكل ما يتعلق من مكاسب النادي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإعلان عن ميزانية برشلونة خطأ كبير، لأن حسب القواعد فإنه غير مسموح بتقديم الميزانية العامة للنادي، ويجب تواجد أموال تغطي تكليفات كرة القدم فقط.

موعد مباراة برشلونة القادمة في الدوري الإسباني

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة بقيادة المدرب " تشافي هيرنانديز" ضيفًا ثقيلًا على نظيره لاس بالماس في الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ترتيب برشلونة في جدول ترتيب الدوري الإسباني

يتواجد كتيبة تشافي هيرنانديز في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة، من خلال 18 جولة خاضها برشلونة في المسابقة.