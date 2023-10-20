نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر وفق قانون قيصر.. عقوبات أمريكية جديدة تستهدف أفرادا وكيانات بسوريا على موقعنا والان مع التفاصيل

دوت الخليج :- أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة بموجب قانون قيصر تتعلق بسوريا، استهدفت ثلاثة أشخاص وشركتي صرافة.

وقالت الوزارة، في بيان نشر على موقعها الرسمي، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها فرض عقوبات على شركتي "الفاضل" و"الأدهم" للصرافة ومقرهما دمشق.

وأضافت أن الشركتين "ساعدتا سرا النظام السوري وحزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني على إمكانية الوصول للنظام المالي الدولي، في انتهاك للعقوبات الدولية".

وتابع البيان بأن العقوبات شملت أيضا ثلاثة أشقاء يمتلكون ويديرون شركة "الفاضل"، وهم كل من فاضل ومطيع ومحمد بلوي، وفق ما نقلت قناة الحرة الأمريكية.

ونقل البيان عن وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، القول إن "نظام الأسد يواصل الاعتماد على الخداع لانتهاك عقوبات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، بينما يتجاهل احتياجات الشعب السوري".

وأضاف أن "الولايات المتحدة ستواصل الضغط من أجل الإصلاحات التي من شأنها تحسين ظروف الأشخاص الذين يعيشون في ظل نظام الأسد، ومحاسبة أولئك الذين يمكّنون استمرار النظام في قمع شعبه".

ويفرض قانون "قيصر" الأمريكي مجموعة عقوبات صارمة على سوريا منذ 2020، شملت أذرع النظام، بدءا من مسؤوليه، وحتى كل شخص أجنبي يتعامل معه.

عربي21