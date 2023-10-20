نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر القوات الأمريكية تعزز وجودها شمال شرقي سوريا على موقعنا والان مع التفاصيل

دوت الخليج :- أرسل الجيش الأمريكي تعزيزات عسكرية إلى قواعده المنتشرة في محافظة الحسكة السورية التي يحتلها تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي.

وأفاد مراسل الأناضول نقلا عن مصادر محلية الإثنين، أن التعزيزات الأمريكية المكونة من رتل عسكري ولوجستي قوامه قرابة 40 آلية دخلت من بوابة الوليد العراقية/السورية مساء الأحد.

وأضاف أن التعزيزات العسكرية عبارة عن مدرعات عسكرية وناقلات وقود وكميات كبيرة من الذخيرة، توجهت إلى القواعد والنقاط العسكرية للقوات الأمريكية في مناطق رميلان وتل بيدر والشدادي بمحافظة الحسكة شمال غربي سوريا.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2019 إبان عملية "نبع السلام" انسحبت القوات الأمريكية من المنطقة لتعزز وجودها حول منابع النفط شمال شرقي سوريا.

وتنتشر القوات الأمريكية بمحافظات الحسكة والرقة ودير الزور التي تسيطر عليها قوات "بي كي كي/واي بي جي" الإرهابية.

الاناضول