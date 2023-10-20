نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر القوات الأمريكية تعزز وجودها شمال شرقي سوريا على موقعنا والان مع التفاصيل
- صنعاء - ميسرا اسماعيل في الجمعة 20 أكتوبر 2023 03:10 مساءً - لا يوجد مقالات
دوت الخليج :- أرسل الجيش الأمريكي تعزيزات عسكرية إلى قواعده المنتشرة في محافظة الحسكة السورية التي يحتلها تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي.
وأفاد مراسل الأناضول نقلا عن مصادر محلية الإثنين، أن التعزيزات الأمريكية المكونة من رتل عسكري ولوجستي قوامه قرابة 40 آلية دخلت من بوابة الوليد العراقية/السورية مساء الأحد.
وأضاف أن التعزيزات العسكرية عبارة عن مدرعات عسكرية وناقلات وقود وكميات كبيرة من الذخيرة، توجهت إلى القواعد والنقاط العسكرية للقوات الأمريكية في مناطق رميلان وتل بيدر والشدادي بمحافظة الحسكة شمال غربي سوريا.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2019 إبان عملية "نبع السلام" انسحبت القوات الأمريكية من المنطقة لتعزز وجودها حول منابع النفط شمال شرقي سوريا.
وتنتشر القوات الأمريكية بمحافظات الحسكة والرقة ودير الزور التي تسيطر عليها قوات "بي كي كي/واي بي جي" الإرهابية.
الاناضول
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القوات الأمريكية تعزز وجودها شمال شرقي سوريا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.