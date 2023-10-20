نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر سوريا.. إصابة جندي وخسائر مادية جراء قصف جوي "إسرائيلي" على محيط دمشق على موقعنا والان مع التفاصيل

دوت الخليج :-أصيب جندي سوري بجروح خطيرة فجر الأربعاء جرّاء قصف جوّي "إسرائيلي" استهدف نقاطاً قرب دمشق، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي التابع للنظام السوري.

وشنّت "إسرائيل" خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوّية في سوريا طالت مواقع لجيش النظام وأهدافًا إيرانيّة وأخرى لحزب الله اللبناني بينها مستودعات أسلحة وذخائر في مناطق عدّة.

وفجر الأربعاء، أفاد مراسل لوكالة فرانس برس عن سماع دويّ انفجارات في دمشق.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية التابعة للنظام (سانا) عن مصدر عسكري قوله إنّه “حوالي الساعة 01:05 من فجر اليوم (22:05 الثلاثاء ت غ) نفّذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتلّ مستهدفاً بعض النقاط جنوب غرب دمشق”.

وأدّى القصف إلى “إصابة جندي بجروح خطيرة ووقوع خسائر مادية”، وفق المصدر.

وأكّد المصدر أنّ “وسائط دفاعنا الجوي تصدّت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها”.

ونادراً ما تؤكّد "إسرائيل" تنفيذ ضربات في سوريا، لكنّها تكرّر أنّها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

وتشهد سوريا نزاعا داميا منذ 2011 تسبّب بمقتل حوالى نصف مليون شخص وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتيّة وأدّى إلى تهجير ملايين السكّان داخل البلاد وخارجها.

(أ ف ب)