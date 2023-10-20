نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر واشنطن ترسل منظومة صواريخ هيمارس إلى قواعدها بحقول النفط السورية على موقعنا والان مع التفاصيل

دوت الخليج :- زودت الولايات المتحدة الأمريكية قواتها المتمركزة قرب حقول النفط شرق سوريا بمنظومة صواريخ من طراز "هيمارس"، وفق مصادر محلية لمراسل الأناضول.

وأفادت المصادر أن الجيش الأمريكي أرسل خلال الأيام القليلة الماضية منظومة "هيمارس" إلى محافظة دير الزور الخاضعة لتنظيم "واي بي جي - بي كي كي" الإرهابي.

وأشارت المصادر الثلاثاء، إلى أن المنظومة "تم إرسالها إلى القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي وقاعدتها في حقل كونكو للغاز الطبيعي".

وأوضحت أن الغاية من إرسال المنظومة إلى الحقلين المذكورين هي "التصدي لهجمات وقصف محتمل من المجموعات التابعة لإيران في الضفة المقابلة لنهر الفرات الذي يمر من وسط دير الزور".

وأشارت إلى أن "قواعد ونقاط عسكرية أمريكية في سوريا سبق وتعرضت عدة مرات إلى هجمات من مسيرات وصواريخ انطلقت من مناطق سيطرة المجموعات التابعة لإيران".

جدير بالذكر أن الجيش الأمريكي أجرى تدريبات لعناصر "واي بي جي" على دبابات (لم يعرف طرازها) ومضادات دبابات من طراز "تاو" أمريكية الصنع في 16 أيار/ مايو الجاري.

ومنذ عام 2015 دربت القوات الأمريكية الآلاف من عناصر التنظيم في قواعدها العسكرية في المنطقة، تحت ذريعة مكافحة تنظيم "داعش"، كما قدمت لها كميات هائلة من الأسلحة والمعدات القتالية.

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