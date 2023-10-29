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“خلي بالك انت متراقب” .. علامات إذا ظهرت على تطبيق الواتساب اعرف ان الواتساب بتاعك متراقب وبياناتك بتتسرق بدون ما تحس .. اعرفها قبل فوات الأوان!!!
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رجل واحد لا يكفيني .. شاهد شابة سعودية كالبدر بتمامه تعترف بواقحة بدون ذرة حياء او خجل أنها متزوجه من رجلين وتنام كل ليلة عند واحد!!
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وصفة هتخلي جوزك ميستغناش عنك .. استخدمي زيت زيتون وحبة قرنفل على هذه المنطقة قبل النوم .. مش هتبطلي تستخدميهم هتبقي فشر سما المصري
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” جوزك هيتجنن عليكي ” .. ضعى خلطة القرنفل مع زيت الزيتون على هذه المناطق كل ليلة وحصلى على نتائج جبارة
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كنز اغلى من الماس .. ضعي زيت الزيتون على القرنفل على هذه المنطقة من جسدك ليلة واحدة قبل النوم ولن تستغني عنها طوال حياتك
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«جوزك هيموت عليكي».. ضعي زيت الزيتون والقرنفل في هذا المكان في غرفة النوم ولن تستغني عنهما طول حياتك .. وصفة الملوك!!؟
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فضيحة بجلاجل تزلزل الكويت.. شبان وشابات يمارسون هذه الأ فعال الدنيئة بكل جراءة وبشكل جماعي وقح ودون ذرةحياء او ادنى خجل..!
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فيديو مسرب لفتاة تخلع ملابسها قطعة قطعة بمكالمة فيديو مع شاب يتصدر تريند جوجل .. تفاصيل صادمة للغاية
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اجمل مذيعة مغربية نسيت للحظة فقط أنها على البث المباشر وما فعلته دون ادنى خجل فجر غضب كل المغربيين والعرب! (فيديو)