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«جبنالكم من الاخر»… ضع القرنفل لمدة خمس دقائق في هذا المكان قبل النوم وشوف النتيجه الجباره.!!
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قبل أن يقع الفأس على الرأس.. ظهور هذه العلامات على الواتساب تعني أنك مراقب وهناك من يشاهد جميع رسائلك وصورك ومهكر جهازك.!!
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دلعي جوزك أخر دلع .. ضعي زيت الزيتون على القرنفل في هذا المكان قبل النوم ولن تستغني عنه أبدا !!
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يريد ان يثبت روجولته الخارقة بهذا الفعل ولكن ماحدث لم يكن بالبال او بالحسبان.. عريس يصدم زوجته في ليلة الزفاف بعد أن رأت ضخامة ما اخرجه أمامها فقدت وعيها.!
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ديمي روز تجن جنونها وتظهر أمام الملأ دون أن ترتدي ملابسها الداخلية و كما ولدتها أمها
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بوصله رقص بلدي ربه منزل تهيج الشباب وتظهر عضو حساس من جسمها بالكامل امام الجميع
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وصفة ليالي كلها نار التي يبحث عنها جميع العرسان بغرفة النوم.. استخدم الفازلين بهذه الطريقة الجهنمية واتفرج كيف تزداد رغبتك وقوتك اضعاف المضاعفة وستصبح بقوة 1300اسد في الفراش؟!
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وصفة العرسان التي يبحث عنها جميع الرجال في السعودية ليالي كلها نار وشعلله.. استخدم الفازلين بهذه الطريقة فقط واتفرج كيف تزداد قوتك اضعاف المضاعفة وستصبح بقوة 200حصان على الفراش؟!
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“خلي بالك انت متراقب” .. علامات إذا ظهرت على تطبيق الواتساب اعرف ان الواتساب بتاعك متراقب وبياناتك بتتسرق بدون ما تحس .. اعرفها قبل فوات الأوان!!!