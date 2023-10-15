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أحمد جودة - القاهرة - أحمد حسن كوكا يهاجم وسائل الإعلام الغربية ويتصدر تريند جوجل بعد تضامنه مع الشعب الفلسطيني

عاجل- أحمد حسن كوكا يصدر بيانًا شديد اللهجة إلى غير العرب ويعلن تضامنه مع الشعب الفلسطيني..شن المهاجم المصري أحمد حسن كوكا، والمحترف في صفوف لاعب فريق بينديك سبور التركي، هجومًا حاد على وسائل الإعلام الغربية، وأعلن بشكل رسميًا تضامنه مع الشعب الفلسطيني، ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، وجاء ذلك الاعلان في بيان رسمي نشره كوكا عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس".

وكتب أحمد حسن كوكا، بيان شديد اللهجة موجه إلى أصدقائه من غير العرب، باللغة الإنجليزية، وجاء ذلك البيان بعد الأحداث المأساوية التي شهدتها فلسطين منذ يوم السبت الماضية بداية من عملية طوفان الأقصي، وصولًا إلى استخدام قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي قنابل الفوسفور الأبيض المحرم استخدامها دوليًا.

عاجل- أحمد حسن كوكا يصدر بيانًا شديد اللهجة إلى غير العرب ويعلن تضامنه مع الشعب الفلسطيني

عاجل- أحمد حسن كوكا يصدر بيانًا شديد اللهجة إلى غير العرب ويعلن تضامنه مع الشعب الفلسطيني

وكتب أحمد حسن كوكا: "انتقلت إلى أوروبا منذ 11 عامًا، ولهذا السبب لدي متابعين وأصدقاء من غير العرب، لذا فإن هذا المنشور وقصصي التي أشاركها عن فلسطين مخصصة لكم، أنا وأصدقائي العرب نعرف جيدًا ما كان يحدث منذ عقود"

وتابع أحمد حسن كوكا حديثه عن استيلاء الاحتلال الإسرائيلي على الأرضي الفلسطينية قائلًا: "استولت إسرائيل على أرض فلسطين، وقتلت الآلاف من الأشخاص، ودمرت كل شيء وفلسطين بعد سنوات عديدة من محاولتها القتال حتى بالأسلحة الصغيرة التي بحوزتهم، ووصفتهم وسائل الإعلام الغربية بالإرهابيين".

عاجل- أحمد حسن كوكا يصدر بيانًا شديد اللهجة إلى غير العرب ويعلن تضامنه مع الشعب الفلسطيني



أحمد حسن كوكا يهاجم وسائل الإعلام الغربية ويتصدر تريند جوجل بعد تضامنه مع الشعب الفلسطيني



وهاجم أحمد حسن كوكا وسائل الإعلام الغربية قائلا ً: "قالت وسائل الإعلام الغربية إنهم قطعوا رؤوس 40 طفلًا، لكن لم تكن هناك صور أو مقاطع فيديو تثبت ذلك، لذا فهذه قصة كاذبة أخرى"

وأكد أحمد حسن كوكا على رفضه الشديد لما يحدث في فلسطين على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي قائلا ً "أنا ضد أي شخص يقتل مدنيين أو أبرياء! لكن الإرهابيين الحقيقيين هنا هم الذين يقصفون البلاد كلها، 2 مليون نسمة 40% منهم أطفال، يقطعون الماء والكهرباء والغذاء والوقود ويستخدمون الغازات المحرمة دوليا ويقولون إنهم يقتلون الإنسان والحيوان".

أحمد حسن كوكا يوجه رسالة نارية إلى غير العرب ويتضمن مع الشعب الفلسطيني

وأكمل أحمد حسن كوكا حديثه بالحديث عن بعض الأشخاص الداعمين إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي "كما نشر بعض المشاهير صورا لغزة وقالوا أقف مع إسرائيل يمكنك أن تقف مع من تريد، لكن لا تكن أحمقًا لتنشر المأساة في غزة كما هي في إسرائيل".

عاجل- أحمد حسن كوكا يصدر بيانًا شديد اللهجة إلى غير العرب ويعلن تضامنه مع الشعب الفلسطيني

واستردف أحمد حسن كوكا حديثه بقول: "أعتقد أنه إذا كان لديك قطعة صغيرة جدًا من القلب، فسوف تشعر بالحزن الشديد والمتضرر من الداخل بعد رؤية كل ما يحدث في فلسطين هذه الأيام، أتمنى عندما تكون في موقع اتخاذ القرار أو تجد نفسك في محادثة حول هذا الأمر، أن تعرف الحقيقة".



وختم أحمد حسن كوكا حديثه بما يحدث من إدارة مواقع التواصل الإجتماعي بشأن حذف المنشورات المتعلقة بداعمين فلطسين "لقد نسيت تقريبًا أن أخبركم أن منصات التواصل الاجتماعي تحظر الحسابات التي تجرؤ على إظهار الحقيقة حول هذه الفظائع.. لكن من يهتم إذا واجهنا عواقب محاولتنا أن نكون صوتهم خارج الخندق".