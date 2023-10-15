نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات ترسل مساعدات عاجلة لمتضرري الزلزال في أفغانستان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 15 أكتوبر 2023 07:55 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

أرسلت دولة الامارات اليوم طائرتي مساعدات بحمولة 53 طناً لمتضرري الزلزال الذي ضرب منطقة غرب أفغانستان مؤخراً، ضمن الجسر الجوي الإنساني الذي وجه به صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”.

وتضمنت المساعدات طرودا غذائية من السلع الأساسية و500 خيمة للإيواء العاجل في إطار تنويع جهود الإغاثة الإماراتية لتوفير الاحتياجات الأساسية للآلاف من السكان المتضررين من الزلزال ويعانون من النقص الشديد في توفير احتياجات الحياة اليومية خاصة للأطفال والنساء وكبار السن والمرضى.

وصرح سلطان محمد الشامسي مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية : لليوم الخامس على التوالي يستمر الجسر الجوي الإماراتي الإنساني في توفير الاحتياجات للشعب الأفغاني الصديق، وأن إجمالي عدد طائرات المساعدات التي تم تسييرها حتى الآن بلغ 5 طائرات بحمولة مساعدات إجمالية بلغت 140 طناً بما يشير إلى الجهود الإنسانية المستمرة لدولة الإمارات في التخفيف من شدة التداعيات التي خلفها الزلزال الذي حدث مؤخراً ونتج عنه الآلاف من الضحايا وتدمير كبير في المنازل.

وأضاف أن دولة الامارات وفي ظل توجيهات القيادة الرشيدة تعمل جاهدة وبكل عزم نحو التواجد بجانب الشعب الأفغاني وتقديم المساندة والدعم الإنساني انطلاقا من المبادئ الإنسانية التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه”.