«ياريتني جربتها من زمان»..طريقة عمل الخيار المخلل الشهي في البيت بكل سهولة خطوة بخطوة مقرمش لآخر واحدة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تتميز الخيارات المخللة المقرمشة بقوامها الشهي والمذاق اللذيذ، وتُعتبر مثالية لتحسين طعم الأطعمة المشوية والوجبات الرئيسية. يميل العديد من النساء إلى إعدادها في المنزل بسبب الطعم المميز الذي تمنحه للأطعمة، في هذا الدليل، سنشارك معكم كيفية صنع الخيار المخلل.

مكونات الخيار المخلل المقرمش:

1000 جرام من الخيار المحلي

ملعقتان من شرائح الثوم

خمسة أكواب كبيرة من الماء

8 ملاعق صغيرة من الخل

20 جرامًا من السكر

نصف ملعقة كبيرة من الفلفل الحار المجفف

ملعقة صغيرة من الكمون الناعم

10 جرامات من الكزبرة المجففة

نصف ملعقة كبيرة من الكركم

ثماني ملاعق صغيرة من الملح الخشن

طريقة تحضير الخيار المخلل المقرمش:

1. اغسل الخيارات جيدًا للتخلص من أية شوائب.

2. قم بغلي الماء في وعاء على نار متوسطة.

3. أضف الخل والملح والسكر وشرائح الثوم إلى الماء المغلي. قم بالتحريك واترك المزيج جانبًا حتى يبرد قليلاً.

4. ضع الخيارات المُغسولة في برطمان زجاجي واسكب المزيج المائي الساخن فوقها.

5. أغلق البرطمان واتركه جانبًا لمدة ثلاثة أيام حتى يصبح الخيار المخلل جاهزًا للتناول.

مكونات الخيار المخلل:

كيلوغرام من الخيارات الصغيرة.

ثلاثة أكواب كبيرة من الماء.

ثلاث ملاعق كبيرة من الملح الناعم.

كوبين كبيرين من الخل الأبيض.

ملعقتان صغيرتان من الفلفل الأسود المطحون ناعمًا.

نصف ملعقة كبيرة من الفلفل الحار المطحون.

ملعقة كبيرة من العسل الأسود.

طريقة تحضير الخيار المخلل:

1. اغسل الخيارات جيدًا ثم اتركها في مصفاة لمدة ثلاث دقائق، ثم ضعها في وعاء به محلول ملحي واتركها لمدة 24 ساعة.

2. قم بخلط الماء مع الخل في وعاء، ثم ضعهما على النار حتى يصلان إلى مرحلة الغليان.

3. بعد ذلك، اغسل الخيارات مرة أخرى وضعها في وعاء زجاجي مناسب، ثم اسكب خليط الخل عليها.

4. أضف الفلفل الحار والفلفل الأسود والدبس إلى الخيارات، ثم اغلق البرطمان واتركه جانبًا لمدة خمسة أيام حتى يصبح المخلل الخيار جاهزًا للتقديم.