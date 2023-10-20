دوت الخليج - كتب احمد صلاح - فتاة سعودية تهدي والدها سيارة فارهة.. شاهد كيف كانت ردة فعله عندما فوجئ بها أمام منزله (فيديو),
أظهر مقطع فيديو متداول فتاة سعودية تهدي والدها سيارة فارهة.
وأوضح المقطع المتداول، الفتاة داخل معرض لبيع السيارات، وتختار سيارة فارهة باللون الرمادي، وتنتهي من إجراءات ملكيتها.
وأبان المقطع، والد الفتاة وهو يخرج من منزله رفقة عائلته، ويُفاجئ بالسيارة أمام المنزل، بينما تأتي ابنته وتحمل مفاتيح السيارة.
وبدت الفرحة، على كل من الفتاة ووالدها، الذي عانقها وقبل جبهتها
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