“فكرة بمليون جنية” .. تعرف على طريقه جهنمية لفتح جميع شبكات الواي فاي المجانية بطريقة سهلا وبسيطه.. محدش هيقولك عليها غيري!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - انتشرت بشكل كبير جدا خلال الفترة الماضية الكثير من الناس لايعرفون تلك الطريقة في حالة نسيان الرقم السري الواي فاي.ن أكثر الأمور التي يبحث عنها المستخدمين في الوقت الحالي، هي طريقة فتح شبكة الواي فاي، في حال إذا تم نسيان كلمة السر، وهذه من أكثر المواضيع بحثًا من قبل الكثير من الأشخاص، فضلاً عن أنه في مقال اليوم سنوضح لكم الطريقة السحرية للقيام بفتح الشبكة، وذلك في حال إذا تم نسيان كلمة المرور، ولذلك يجب القيام بمتابعة الإجراءات التي نوضحها لكم في السطور التالية، لكي يتمكن الجميع من معرفتها.ومن خلال موقعنا سوف نوضح لكم كيفية فتح الواي فاي في حالة نسيان الرقم السري

تعرف على خطوات فتح الواي فاي دون كلمة سر

هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها من أجل القيام بفتح شبكة الواي فاي دون كلمة السر، وفقًا لما يلي:-

• في البداية يجب الذهاب إلى إعدادات الواي فاي عبر هاتفك الذكي.

• بعد ذلك يتم اختيار الشبكة التي ترغب في فتحها، ولكن يجب التأكد من قوة الإشارة عن تلك الشبكة.

• بعدها يتم أخذ كلمة أو اسم الشبكة نسخ التي تود فتح الشبكة.

• الضغط مباشرة على الخيار المخصص لإضافة شبكة جديدة.

• عند طلب كلمة السر يجب الضغط على نسيان الكلمة، وإضافة كلمة أدمن باللغة الإنجليزية.

• الضغط على إعدادات الأي بي.

• الضغط على أيقونة ” IP address”.

• ثم يتم الضغط على زر “اتصال”.

• لتتمكن في النهاية من الإتصال بالشبكة بكل سهولة.

فتح الواي فاي

وهذه هي أنسب وأضمن الطرق التي يجب اتباعها من أجل القيام بفتح اي شبكة واي فاي بدون كلمة سر، كما أن هناك طرق أخرى سنوضحها لكم في المقالات القادمة