دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أقوى مصيدة منزلية للقضاء على الفأر نهائيًا بطريقة سحريةبدون كيماويات..تعرف عليها,

الفئران من القوارض المزعجه التي إذا تواجدت في منزل من المنازل تسبب الخوف والقلق لكل من فيه، ويصعب الامساك بالفأر لأنه يجري بسرعة كبيرة ويختفي فوراً كما أنه ذات شكل مرعب لدى بعض الأشخاص، فكيف يمكنك التخلص من الفئران الموجودة بالمنزل؟ يمكنك التخلص منها بفعل مصيدة من المصائد المنزلية وهي الحل الامثل البديل عن أي كمياويات، والفئران مؤذية للغاية في تاكل الخشب والأثاث والهدوم وتسبب العديد من الخسائر، ونذكر لكم من خلال المقال كيفية عمل مصيدة منزليه فتابعونا.

أقوي مصيدة منزليه للقضاء على الفأر

إذا قررت أنك ستستخدم مصيدة فئران للتخلص من الفئران الموجودة بالمنزل والإمساك بهم، فعليك أولا باختيار المصيدة التي ترغب في استخدامها، هناك أنواع كثيرة من المصائد يمكنك اختيار فيما بينهم، بعض المصائد تقتل الفئران والبعض الآخر لا تتملك من قتلها، ونذكر لكم بعض أنواع المصائد من خلال النقاط التالية:

مصائد كباسه: تقتل الفئران وذلك لأنها عبارة عن جهاز به زنبرك وشريط زنبركي وهذا الشريط هو الذي يعمل على قتلهم. مصائد غروية: وهي عندما تقوم بعمل صينية غراء بها مجموعة من المواد العطرية التي تعمل على جذب القوارض، وبمجرد أن يدخل الفأر المصيدة يغرق على الفور. مصائد تصطاد أكثر من فأر: تصطاد أكثر من فأر ويمكنك تحرير الفأر بعد اصطياده. مصائد الكترونيه: تجذب الفئران وتقتلها.

خطوات عمل مصيدة فئران منزلية

نذكر لكم خطوات عمل مصيدة فئران منزلية من خلال التالي:

بعد تحديد نوع المصيدة التي ترغب في استخدامها قم بالذهاب إلى أحد المتاجر لشرائها أو قم بشرائها من على الإنترنت.

قم بشراء الطعام الذي يجذب الفئران، كما يمكنك استخدام أي طعام من المنزل مثل: الحلويات وزبدة الفول السوداني ورقائق البطاطس.

اختر المكان الذي تضع به المصيدة بعناية وذلك بتتبع فضلات الفئران.

قم بوضع الطعام المستخدم في المصيدة التي قمت باختيارها.

قم باختيار طعم ذات رائحة نفاذة تجذب الفأر مثل: الجبن واللحم المقدد وغيرها.

تتبع المصيدة بشكل يومي للتخلص من الفئران الواقعة بها.

استخدم كيس بلاستيكي لالتقاط الفأر من المصيدة والتخلص منه.

نظف المصيدة جيداً من اي فضلات أو دم.

كرر الخطوات مرة أخرى للحصول على فأر آخر