«ازاى عايشين ومنعرفش».. أفضل الطرق المستخدمة لتنظيف الأذن من الشمع بدون ألم وبسهولة في 3 دقائق..جربها ومش هتندم

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - اكتشف أسهل الطرق لإزالة الشمع الأذني في المنزل بدون أي تكلفة أو شعور بالألم، وذلك في غضون دقائق قليلة فقط، يُعتبر ألم الأذن أحد أصعب الآلام، حيث يصبح الشخص متقلب المزاج ومستاءً عندما يشعر بألم في الأذن، فلا يمكن لأحد تحمله، بغض النظر عن قوته، بسبب حدته، ولذا إذا شعرت به وليس لديك الوقت أو القدرة المالية للذهاب إلى الطبيب، يمكنك اتباع هذه الطريقة التي سيتم تقديمها، إنها تُعتبر حلاً سحرياً لأي شخص يرغب في التخلص من أي ألم وإزالة أي شمع متراكم داخل الأذن بسهولة وبأمان.
عند أداء عملية تنظيف الأذن وإزالة الشمع منها، يجب أن تكون حذراً للغاية، خاصة إذا تمت هذه العملية داخل المنزل، حيث يتطلب الأمر دقة وعناية كبيرة حتى لا تؤثر هذه العملية سلبًا على الأذن. الأذن آلية حساسة، وأنت مسؤول عن حمايتها والمحافظة عليها من التعرض لأي نوع من الضرر. يُفضل عليك اتباع هذه الخطوات بحذر ودقة كبيرة.
خطوات إزالة الشمع المتراكم
لتنظيف الأذن وإزالة الشمع المتراكم فيها، وللتخلص من الألم المستمر، يمكنك اتباع الخطوات التالية:
- انقع كمية كبيرة من الماء وسخّنها إلى درجة حرارة تتراوح بين 37 إلى 40 درجة مئوية.
- ثم اضطجع أو نم على الجانب الذي تريد تنظيفه، مع التأكد من رفعه، ثم ضع الماء الدافئ في وعاء.
- اسكب الماء برفق داخل الأذن من أعلى.
- انتظر لمدة تتراوح بين 5-10 ثوانٍ، ثم كرر العملية حتى يتم ذوبان الشمع بالكامل ويخرج مع الماء، وعادةً في غضون 30-60 ثانية.
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