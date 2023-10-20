“محدش هيقولك عليها ” .. تعرف على اشياء تجذب الثعابين الي المنزل.. متجيش تقول مكنتش اعرف

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - مع اقتراب فصل الشتاء تلجأ الكثير من الزواحف الي البيات الشتوي، ويعتبر الثعبان من ذوات الدم البارد، ويحتاج للعيش في مناطق دافئه لتوازن درجه حرارة جسدها وي أثناء فصل الشتاء دخل في سبات عميق،وتنشط في فصل الصيف علي فترات متفاوتة. ومن خلال موقع بوابة نيوز مصر سنخبرك كيف تجد الثعبان اذا كان في منزلك

تعرف على الأشياء التي تجذب الثعابين الي المنزل

تعتبر الثعابين من أكثر الزواحف خطورة على الإطلاق ويوجد منها الكثير من الأنواع والأشكال باختلاف الأماكن المتواجدة بها والبيئة المحيطه بها وطبيعتها، ولكن السؤال الشائع هل هناك ثعابين في المنزل أم لا؟، وما هي الدلالات على ذلك، بالطبع من الممكن أن تجد ثعبان داخل المنزل وأنت تجهل مكانه، ولكن وما هي العلامات التي يمكن أن تأكد بها على وجود ثعبان أم لا؟، وهنا نستطيع أن نقدم لكم الكثير من العواقب والعلامات التي يجب اتباعها داخل المقال التالي.

علامات وجود ثعبان فى المنزل

يوجد المزيد من الدلالات التي تثبت وتؤكد على أن هناك ثعبان داخل البيت وأنت تجهل ذلك، ومنها الآتي:

من الممكن أن تشاهد جلد الثعبان في مكان ما داخل البيت، وفي تلك الحالة يجب أن تتأكد من ذلك داخل منزلك حيث أن الثعبان يغير جلده من حين لآخر.يلزم عليك أن تحرص بشكل جيد حيث أن هناك الكثير من الثعابين التي تخرج سم قاتل.تستطيع أن تتعرف على الثعابين من رائحتها في أي حيز، فلها رائحة مميزة شهيرة.واذا وجدت في منزلك فضلات حيوانية مجهولة المصدر، وإذا وجدت في منزلك حيوانات متئاكله مثل الجرذان أو الفئران أو الارانب ،أو بعض أنواع الحشرات ، ابحث بشكل جيد في مدخل المنزل وفي بدروم المنزل حيث أن الثعابين تجلس في المناطق الدافئة.

مناطق تواجد الثعابين في المنزل

تعشق الثعابين التواجد في عدة مناطق مثل التالي:

إذا صدر صوت غير محبوب أو مجهول المصدر في بيتك فيجب أن تذهب خلف ذلك الصوت بدقة فمن الممكن أن يكون هناك ثعبان أو أكثر في المنزل.الثعابين تعشق الاختباء في الظلام وفي الأماكن الدافئة، ولذلك ينصح بالبحث بدقة في تلك الأماكن.