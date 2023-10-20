دوت الخليج - كتب احمد صلاح - 6 أنواع من الفواكه والخضراوات بديلة للماء وتغنيك عن تناوله بشكل نهائي .. تعرف عليها,

يعتبر الماء هو أساس وجود الكائنات الحية على وجه الأرض، ولا يمكن لأي كائن حي الاستغناء عنه، ولكن يوجد بدائل لشرب الماء عند تناولها كل يوم لن تكون بحاجة إلى الماء، حيث ينصح الكثير من الأطباء بتناول كميات كبيرة من الماء على مدار اليوم بحيث لا تثل عن ثلاثة لتر للحصول على الفوائد المختلفة لصحة الجسم والشعر والبشرة، ولذلك ننشر لكم 6 أنواع من الفواكه والخضراوات عند تناولها تحصل على نفس فوائد الماء.

6 بدائل تغنيك عن تناول الماء بشكل نهائي

يوجد بعض الأطعمة التي تحتوي على كميات هائلة من الماء، ولذلك عند تناولها يحصل الجسم على الكمية التي يحتاجها من المياه، وبالتالي لا يكون بحاجة إلى تناول ثلاثة لتر، وهذه الأطعمة هي عبارة عن خضراوات وفاكهة، إذا لم تستطع من شرب الماء بكميات كافية يجب أن تدخل هذه الأطعمة في روتين يومك للحفاظ على صحة الجسم وحيوية الشعر والبشرة.

أنواع الخضراوات والفاكهة البديلة للماء

في حالة عدم تناول الكميات الكافية من الماء على مدار اليوم يجب تناول هذه الأطعمة، وهي: الفلفل بكافة أنواع وألوانه، والطماطم، والكرفس، والبروكلي، والبطيخ، والجريب فروت، فبالإضافة إلى احتواء هذه الأطعمة على فوائد كثيرة جداً فهي تحتوي أيضاً على كمية وفيرة من الماء تفيد صحة الجسم.