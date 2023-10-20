«اوعي ترمي قشر البرتقال»…تعالي أقولك على طريقة الصابون السائل بقشور البرتقال ريحة ولمعان بطريقة احترافية

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الصابون السائل للأطباق يعدّ أحد العناصر الأساسية في المنزل، وقشور الليمون لها قيمة كبيرة ويجب الاحتفاظ بها وعدم التخلّص منها بسبب استخداماتها المتعددة وأهميتها. تعمل قشور الليمون والبرتقال بقوة وفعالية في تنظيف الدهون المتراكمة، بالإضافة إلى… إنها تنبعث برائحة جميلة، لذا يمكن استخدام قشور الليمون كمعطر منزلي بسبب استخداماتها المتعددة، إنها تُستخدم بفعالية لإزالة بقايا الطعام، بالإضافة إلى فوائدها في تنظيف الأرضيات والجدران بسهولة.

المكونات:

5 أكواب كبيرة من الماء

1 كيلوغرام من قشور الليمون أو البرتقال المعصورة، حسب الرغبة

1 كوب كبير من الخل

صابون مبشور

2 ملاعق كبيرة من الصودا الكاوية

التحضير:

1. في وعاء مناسب الحجم، اخلطي الصابون المبشور مع كوبين من الماء. قومي بتسخين المزيج على نار عالية وقومي بالتحريك حتى يذوب الصابون تمامًا ويمتزج المكونان بشكل متجانس. اتركيه جانباً حتى يبرد.

2. في وعاء آخر مناسب، ضعي قشور الليمون أو البرتقال مع ثلاثة أكواب من الماء. قومي بغلي المزيج حتى تنضج القشور تمامًا. اتركيه جانباً حتى يبرد.

3. صفّي القشور المطهوة.

4. استخدمي الخلاط الكهربائي لعصر القشور المصفاة. أضيفي نصف كوب من الخل الأبيض واخلطي حتى يصبح المزيج ناعمًا وخالياً من التكتلات.

5. قومي بتسخين المزيج مرة أخرى حتى تنضج القشور تمامًا.

6. صفّي المزيج مرة أخرى للحصول على صابون سائل ناعم.

هذا الصابون المنزلي، المصنوع من مكونات طبيعية متوفرة في المنزل، يتفوق في قوته على المنظفات الصناعية ويعتبر خياراً مثالياً للبحث عن التوفير مع الحفاظ على فعالية التنظيف.