«فكرة عبقرية بمليون جنيه».. بمكون سحري في المنزل تخلصي من بقع الكلور المزعجة من الملابس بدون دعك أو فرك..هترجع جديدة أحسن من الأول

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الكلور هو أحد المكونات الرائعة والمنظفات اللازمة تمامًا، يوجد في كل منزل، ويُستخدم الكلور لجميع الأغراض التنظيفية والأرضيات، خاصةً سيراميك الحمامات، حيث يساعد بشكل كبير في إزالة الأوساخ والتخلص من السواد، كما يُستخدم في تنظيف المطبخ، جدرانه، وأرضيته، وإزالة أصعب وأشد أنواع الدهون، يمكن إضافته إلى ماء غسل الأرضيات لتحقيق نظافة وتعقيم أكبر، هناك أيضًا بعض أنواع الكلور التي تُستخدم لإزالة البقع الصفراء والعنيدة من الملابس البيضاء.

ومع ذلك عندما يتلامس الكلور مع الملابس الملونة أو السوداء، يتسبب في ظهور بقع بيضاء أو حمراء عليها، مما يلحق ضررًا بهذه الملابس ويجعلها غير صالحة للاستخدام. ويُشعر الناس بالحيرة حول كيفية التخلص من بقع الكلور على الملابس، ولكنها ليست صعبة، حيث يمكن للخل إزالتها بسهولة، وسنتعلم كيفية إزالتها باستخدام الخل في الخطوات التالية.

مكونات خليط الخل لإزالة بقع الكلور من الملابس:

1 ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

1 ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم.

قطعة قماش نظيفة.

نسبة صغيرة من الماء.

كيفية إعداد خليط الخل للتخلص من الكلور:

• في وعاء مناسب، ضعي الخل وبيكربونات الصوديوم.

• ثم نضيف كمية صغيرة جدًا من الماء إليهما.

• نقوم بخلط جميع المكونات.

• يمكن إضافة كمية أخرى من بيكربونات الصوديوم لتشكيل عجينة مناسبة.

• نقوم بوضع العجينة على المناطق في الملابس التي تحتوي على بقع الكلور.

• اتركيها لمدة 15 دقيقة أو حتى تجف.

• باستخدام قطعة نظيفة من القماش، قومي بفركها جيدًا.

• اغسلي الملابس بالطريقة العادية باستخدام الماء والمنظف.