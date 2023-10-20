«أجري هاتيه من الصيدلية بسرعة»..معجزة كريم ميبو لتفتيح البشرة والجسم كله هترجعك شباب حتى لو عمرك فوق ال70 من أول استعمال

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - العديد من النساء يلجأن إلى الوصفات المنزلية للتغلب على مشاكل البشرة التي يعانين منها بسبب ارتفاع تكلفة منتجات العناية بالبشرة، وبالإضافة إلى فعالية هذه الوصفات، يُعَدُّ مشكلة ظهور المناطق الداكنة على الجسم واحدة من أكثر المشاكل المزعجة للعديد من النساء، مما يجعلهن يشعرن بنقص في الثقة ببشرتهن والإحراج، اليوم، سأشارك الحلاً باستخدام مكونات بسيطة متاحة في كل منزل، والتي ستمنحك نتائج مذهلة ستجعل الجميع يتساءل عن سر إشراقة وجمال ووضوح بشرتك.

وصفة تفتيح البشرة:

لمكافحة التسمير والبقع الداكنة على الجسم بدون الحاجة إلى منتجات العناية بالبشرة المكلفة، ستحتاجين إلى هذه المكونات الميسورة لتحضير وصفة تفتيح البشرة:

١ ملعقة كبيرة من كريم ميبو

٢ ملاعق كبيرة من خميرة البيرة

٤ ملاعق كبيرة من عصير الخيار

٢ ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

١ ملعقة كبيرة من النشا

٢ ملاعق كبيرة من الحليب

٢ ملاعق كبيرة من العسل النحل الطبيعي

١. قومي بذوبان الخميرة في الماء الدافئ والحليب على نار خفيفة، ثم اتركيها حتى تبرد تمامًا.

٢. أضيفي كريم ميبو، وزيت الزيتون، والعسل، والنشا إلى الخليط. اخلطي المكونات حتى تحصلي على مزيج ناعم وكريمي.

باستخدام هذه المكونات البسيطة، يمكنك تحضير وصفة فعّالة لتفتيح البشرة في المنزل، مما يوفر حل للمناطق الداكنة ويعزز من مظهر بشرتك.