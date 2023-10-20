دوت الخليج - كتب احمد صلاح - رونالدو يرفض صفقة ضخمة تهدف للترويج للسياحة السعودية,

nbsp;نجم المنتخب البرتغالي ونادي يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو، صفقة ضخمة مقدمة من السلطات السعودية، تهدف إلى الترويج للسياحة في المملكة، بحسب ما أوردته تقارير غربية. وذكرت صحيفة “تيلغراف” البريطانية أن رونالدو رفض عرضا بقيمة 7 ملايين دولار سنويا، من أجل الترويج للمملكة السعودية وتعزيز مكانتها السياحية، لافتة إلى أن السعودية تواصلت أيضا مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي. وأشارت إلى أن ممثلي ميسي لم يعلقوا على المشاريع التجارية، ورفضوا التأكيد على أنه “تم الاتصال بالفائز بالكرة الذهبية لست مرات”، إلى جانب امتناع رونالدو أيضا عن التعليق. ولفتت الصحيفة إلى أن السعودية تخطط لبدأ حملة تسويقية الشهر المقبل، للترويج للسياحة، بالتعاون مع قنوات رياضية بريطانية، وتحمل الحملة اسم “زيارة السعودية”، لتعزيز القطاع السياحي في المملكة، ومحاولة التغطية على سجلها الحقوقي. وأكدت أن المملكة تعتقد أن لاعبي كرة القدم المشهورين هم الأفراد الأكثر قابلية للتسويق على هذا الكوكب، إلى جانب الاستعانة بعدد كبير من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي، مشددة على أن القبول بصفقة تجارية مع السعودية، من شأنه أن يترك المشاهير عرضة للانتقاد، لتأييدهم نظاما متهما بانتهاكات حقوق الإنسان ودوره في الحرب باليمن. وقالت الصحيفة إن “السعودية تحاول ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية، وتستخدم الرياضة وسيلة للقيام بذلك”.