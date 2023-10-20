«اتحداكي لو كنتي تعرفيها قبل كده»…ضعي سلك المواعين في الخلاط وشغليه ولن تصدقي ما سيحدث

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الخلاط هو جهاز كهربائي مهم في المطبخ، حيث يستخدم لأغراض عديدة مثل تقطيع الخضروات والفواكه، وضرب البيض، وتحضير العصائر، وصنع الصلصات، وما إلى ذلك مع الاستخدام اليومي، تتراكم الطين وبقايا الطعام على الخلاط، مما قد يؤثر على أدائه ويجعله أقل كفاءة، في هذا المقال، سنتعلم كيفية تنظيف الخلاط باستخدام سلك الصحون. هذه الطريقة بسيطة وفعالة، ولا تتطلب استخدام مواد كيميائية قوية.

سوف نتعرف على طريقة استخدامات سلك المواعين والتى لا تخطر على بال احد ونحتاج إلى عدة أدوات والمواد المطلوبة:

سلك الصحون

ماء

صابون سائل

قفازات مطاطية

خطوات تنظيف الخلاط باستخدام سلك الصحون:

1. قم بفصل الخلاط عن مصدر الكهرباء.

2. ضع قطعة من سلك الصحون داخل وعاء الخلاط.

3. أضف ما يكفي من الماء ليغطي سلك الصحون.

4. أضف ملعقتين من صابون الصحون السائل.

5. ارتدِ قفازات مطاطية.

6. قم بتشغيل الخلاط لبضع دقائق.

7. اشطف وعاء الخلاط جيدًا بالماء النظيف.

نصائح عند تنظيف الخلاط:

إذا كان لدى الخلاط شفرات حادة، تأكد من ارتداء قفازات مطاطية لحمايتك من الجروح.

إذا كانت هناك بقايا طعام ملتصقة في الخلاط، يمكنك استخدام فرشاة أسنان قديمة أو قماش لتنظيفها.

كرر هذه العملية كل أسبوعين للحفاظ على نظافة الخلاط وكفاءته.

تضمن هذه الطريقة السهلة أن يظل الخلاط نظيفًا ويعمل بكفاءة، جربها اليوم للحفاظ على أداء الخلاط الجيد.