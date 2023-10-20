«هيرجع زي الجديد».. طريقة تنظيف الكنب القماش والسجاد من البقع الصعبة بمكون ملوش مثيل بدون تعب أو مجهود .. ياريتني عرفتها من زمان!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - طريقة تنظيف السجاد بالخل هي حيلة جديدة تساعد ربات المنزل على تنظيف السجاد بسهولة وبخطوات بسيطة وبالتزامن مع اقتراب موسم العيد، يميل الكثيرون إلى غسل وتنظيف السجاد للمحافظة على نظافتها ومظهرها الجديد.

طريقة تنظيف السجاد بالخل

لطريقة تنظيف السجاد بالخل بسهولة، وإذا كنتِ تشعرين بأن هناك رائحة كريهة تنبعث من السجاد نتيجة تراكم الأتربة، يمكنكِ تحضير معطر طبيعي بسيط لتنظيف السجاد دون استخدام منتجات كيميائية ضارة إليكِ الخطوات:

المكونات:

كوب من الأعشاب الجافة المطحونة مثل اللافندر وإكليل الجبل.

ملعقة كبيرة من القرنفل.

ملعقة كبيرة من القرفة.

ملعقة كبيرة من مسحوق الخبز.

ملعقة من الخل.

التحضير:

امزجي المكونات جيدًا معًا. رشي هذا المزيج على السجادة بالتساوي. اتركيه لبضع دقائق ليعمل على امتصاص الروائح وتنظيف السجاد. استخدمي المكنسة الكهربائية لشفط المزيج من السجاد.

بهذه الطريقة، يمكنكِ التخلص من الروائح الكريهة وتنظيف السجاد بشكل طبيعي دون الحاجة إلى استخدام منتجات كيميائية ضارة.”

طريقة تنظيف السجاد بالخل والكربونات

طريقة تنظيف السجاد بالخل والكربونات هي إحدى الوسائل الفعّالة والاقتصادية للعناية بالسجاد، حيث يمكنكِ الاستفادة من هذه الطريقة للقضاء على البقع وتنظيف السجاد بكفاءة إليكِ الخطوات:

المكونات:

نصف زجاجة خل.

نصف زجاجة ماء.

منشفة للتنظيف.

الخطوات:

قومي بسرعة بتنظيف البقعة عندما تحدث، مثل بقايا الطعام أو سوائل مثل اللبن أو القهوة أو التبول الحيوانات الأليفة. وضعي المنشفة فوق البقعة المراد تنظيفها. استخدمي أطراف أصابعك أو كعب يدك لفرك البقعة بسرعة. استمري في الضغط على المنشفة حتى تمتص كل السائل من البقعة. بعد تجفيف البقعة، رشي الخل على المنطقة بسخاء واتركيه لمدة 10 دقائق. الخل سيساعد في ازالة البقعة.

باستخدام هذه الطريقة، يمكنكِ الحفاظ على نظافة السجاد والتخلص من البقع بسهولة وبدون الحاجة لاستخدام منتجات كيميائية ضارة.