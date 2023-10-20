«ولا الجن الأزرق يعرفها».. افتح نت بدون كلمة سر وبدون تطبيقات بالضغط علي زر صغير في هاتفك ..حيلة سحرية ولا في الأحلام!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هناك العديد من الأشخاص الذين يبحثون عن وسيلة للحصول على اتصال Wi-Fi مجاني بدون تكاليف يُمكن العثور على العديد من البرامج والأدوات المختلفة التي تُستخدم لاختراق شبكات Wi-Fi، ولكن يجب أن نلفت النظر إلى أن استخدام بعضها قد يكون غير قانوني وقد يتسبب في انتهاك خصوصية الآخرين وإتلاف الأجهزة من الأهمية بمكان التأكد من أن أي محاولة للوصول إلى شبكة Wi-Fi تتم بإذن صاحبها وتكون قانونية في هذا السياق، سنقدم بعض المعلومات حول كيفية الاستفادة من شبكات Wi-Fi بشكل قانوني وبإذن صاحب الشبكة، دون الحاجة إلى أدوات غير قانونية أو برامج تخترق الأنظمة.

طريقة فتح شبكة واي فاي بدون كلمة سر

يمكن بسهولة الاتصال بشبكة Wi-Fi بدون كلمة مرور، وخاصةً عند الاتصال بشبكات عامة على الهاتف المحمول وهناك طريقة بسيطة يمكن من خلالها الاتصال بشبكة Wi-Fi بدون الحاجة إلى كلمة المرور، ويمكن القيام بها وفقًا للخطوات التالية:

انتقل إلى إعدادات هاتفك وافتح قائمة الواي فاي. ابحث واختر الشبكة اللاسلكية التي ترغب في الاتصال بها. سيتعين عليك إدخال كلمة المرور للشبكة. ادخل كلمة المرور المعروفة للشبكة. بعد إدخال كلمة المرور، ستتم عملية الاتصال بالشبكة.

من الضروري الإشارة إلى أن هذه الخطوات تنطبق على الشبكات الخاصة التي تحتاج إلى كلمة مرور يجب استخدام هذه الطريقة بحذر وفقًا للأحكام القانونية المحلية، وعدم محاولة الوصول إلى شبكات Wi-Fi دون إذن صاحبها، حيث يعتبر ذلك غير قانوني.

أسهل طريقة لفتح شبكة واي فاي

يمكن أيضًا بسهولة العثور على اسم الشبكة التي ترغب في الاتصال بها، ومن ثم إجراء إعدادات لإضافة الشبكة كجهاز جديد بعد ذلك، قد يُطلب منك إدخال كلمة “أدمن” أو المدير لتكوين الاتصال بالشبكة وتحديد الإعدادات اللازمة تعتمد الخطوات الدقيقة على نوع الجهاز ونظام التشغيل الذي تستخدمه، ويمكن أن تتباين من جهاز لآخر ومن الضروري دائمًا الامتثال للأنظمة والقوانين المحلية واستخدام هذه الخطوات بحذر، وعدم محاولة الوصول إلى شبكات Wi-Fi بدون إذن صاحبها، حيث يعتبر ذلك غير قانوني.