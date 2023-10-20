«كنز في بيتك وانت متعرفش».. قشور الموز كنز في بيتك أوعى ترميها تاني تعالي أقولك ممكن تعملي بيها أيه .. ياريتني عرفتها من زمان!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - قشور الموز تعد ثروة في منزلك، إذ تحتوي على قيمة لا تقل أهمية عن الذهب إنها تحمل في طياتها سرًا يمكن أن يقدم فوائد قيمة لصحة شعرك مشاكل الشعر تعد شائعة بين النساء، ولذلك فإنهن دائمًا ما يبحثن عن وصفات طبيعية فعالة لتحسين حالة شعرهن ومنحه لمعانًا وجمالًا استثنائيين بعد تجارب متعددة، تبين أن الموز يمكن أن يكون حلاً مثاليًا لمشاكل الشعر فقشور الموز تحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية الهامة والمفيدة للشعر تقوي هذه القشور الشعر وتعزز نموه، وتساعد في علاج الشعر الجاف والتالف من خلال قدرتها على ترطيب الشعر وجعله ناعمًا بالإضافة إلى ذلك، تمنح الشعر لمعانًا طبيعيًا وتعتبر بديلًا طبيعيًا للمنتجات الكيميائية المخصصة للعناية بالشعر. طريقة عمل ماسك الموز وعصير الليمون هذا القناع يحمل فوائد متعددة لصحة وجمال الشعر: حمضية الليمون تساعد في التخلص من القشرة وتنظيف فروة الرأس.

قشور الموز تساعد في ترطيب بصيلات الشعر وتغذيتها.

اللبن يساهم في تغذية الشعر وتنعيمه. مكونات التحضير: قشرة ثمرة موز.

ملعقتان من عصير الليمون.

كوب من اللبن. طريقة التحضير: يتم وضع قشور الموز في الخلاط الكهربائي وخلطها حتى تصبح عبارة عن معجون. يتم إضافة ملعقتين من عصير الليمون إلى قشور الموز ويتم خلطهما جيدًا معًا. يجب غسل الشعر باللبن وتوزيعه بشكل متساوي على الشعر والفروة. يترك الخليط على الشعر لمدة تتراوح بين 30 دقيقة إلى ساعة واحدة. بعد ذلك، يُلف الشعر بمنشفة دافئة لتعزيز امتصاص المكونات. يتم غسل الشعر بالماء الفاتر واستخدام الشامبو عند الحاجة لإزالة القناع. باستخدام هذا القناع بانتظام، يمكن أن يتحسن صحة وجمال شعرك، وتصبح فروة الرأس أكثر صحة وخالية من القشرة.

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