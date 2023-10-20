اوعى تشتريه حتى لو ببلاش”.. تحذير من شراء هذا النوع من الزيت المنتشر في السوق يدمر الكبد والمناعة .. سموم نطعمها لاولادنا !!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لاحظ العديد من الأشخاص في الفترة الحالية انتشار الزيوت ذاتها أسعار رخيصة في الأسواق من الباعة المتجولين لذلك فإن الوزارة قد حذرت من شراء هذه الزيوت حيث انها زيوت مستعمله وتم إعادة تدويرها مرة أخرى من خلال إضافة مواد كيميائية لها لتفتح اللون ويتم تعبئتها في زجاجات مجهولة المصدر وليس عليها أي بيانات ولكنها ضارة جدا بالصحة وتسبب أمراض كثيرة وفي بعض الأحيان تؤدي إلى الوفاة لذلك لا تجازف بحياة أسرتك وتشتريها نهائيا.

إعادة تدوير الزيت المستعمل

الباعة الجائلين يقومون بشراء الزيوت المستعملة من ربات المنازل ويقومون بعد ذلك بوضع مواد كيميائية لتبييض اللون وتعبئتها مرة أخرى ثم يتم تداولها في الأسواق وبالتحديد في المحلات الغير مرخصه حيث إن هذا النوع يدمر الصحه وقد حذرت منه الوزاره ولا يجب استخدامه حتى وان كان رخيص الثمن للغاية فيجب عليك أن تحافظي على افراد اسرتك.

التحذير بشأن استخدام الزيت الضار

حذر الدكتور هشام موافي من استخدام الزيت لمرات متعددة حيث انه يتعرض الى درجات حرارة تفكك حراري ضار جدا بالصحة فعند استخدام الزيت الحريصي ألا تقومي بغلي الزيت اكثر من مره وتستخدميه لمرات كثيرة بغرض التوفير فإن ذلك سوف يسبب لك امراض ولافراد اسرتك فتجنب هذه العادة الخاطئة واحرصي على استخدام زيوت نقية ذات مصدر معروف فهي امنه ومضمونه للوقايه من الامراض المختلفة.