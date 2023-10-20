دوت الخليج - كتب احمد صلاح - طالب أبكى المعلمين … طالب يجيب على سؤال في ورقة الامتحان بطريقة أذهلت الجميع وأبكت المصححين ماذا كتب الطالب في ورقة الاجابة ،الكثير منا يقوم بتصفح مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بشكل يومي، ومؤخرا قد انتشرت واقعه غريبه متمثلة في صورة لورقة إجابة طالب قد قام بنشرها مدرس اللغة العربية القائم بتصحيح هذه الورقة وكتب تحتها إجابة طالب أبكت الجميع ، في هذا الموضوع سوف نذكر لكم التفاصيل الكامله مع رد فعل المعلم تابعونا.

إجابة طالب على سؤال في ورقة الامتحان أبهرت الجميع على مواقع التواصل الاجتماعي

في الحقيقة وقبل ذكر تفاصيل هذه القصة نحن ننصح جميع الآباء أن يقومون بتربيه أولادهم على مثل تلك الأخلاق التي كان فيها هذا الطالب، حيث استطاع والديه أن يغرسوا فيه العديد من القيم الدينية والأخلاقية التي أوصلته إلى هذه المكانة وما زال هو في عمر صغير، ونجد أن أحداث تلك القصة تعود إلى امتحان اللغة العربية حيث كان مطلوب من أحد الطلاب سؤالا في فقرة الإعراب هو إعراب الآية القرآنية: “بسم الله الرحمن الرحيم، خَلَقَ الإنسانَ مِنْ عَجل”.

ونجد أن هذا الطالب قد قام بالإجابة على هذا السؤال بطريقة غير مألوفة، والتي كان من من المُفترض أن يتبع فيها قواعد اللغة العربية، بينما كتب الطالب خلق فعل ماض لن ينسى فاعله و تأدبا مع الله عز وجل لن أكتب مبني للمجهول.

رد فعل المدرس

بالطبع تلك الإجابة لم تكن دقيقة أو حتى صحيحة من الناحية الإعرابية بنسبه 100% إلا أن المدرس القائم بتصحيح ورقة الطالب هذه قد أعجب بشدة بمدى حب واحترام هذا الطالب لله عز وجل، وكتب معلقا له جملة هي: “بارك الله في أدبك وعلمك، وبشكل استثنائي قام بإعطائه الدرجة النهائية في الامتحان وهذا تقدير تقديرا لتلك الإجابة العظيمة.