دوت الخليج - كتب احمد صلاح - طالب أبكى المعلمين … طالب يجيب على سؤال في ورقة الامتحان بطريقة أذهلت الجميع وأبكت المصححين ماذا كتب الطالب في ورقة الاجابة ،الكثير منا يقوم بتصفح مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بشكل يومي، ومؤخرا قد انتشرت واقعه غريبه متمثلة في صورة لورقة إجابة طالب قد قام بنشرها مدرس اللغة العربية القائم بتصحيح هذه الورقة وكتب تحتها إجابة طالب أبكت الجميع ، في هذا الموضوع سوف نذكر لكم التفاصيل الكامله مع رد فعل المعلم تابعونا.
إجابة طالب على سؤال في ورقة الامتحان أبهرت الجميع على مواقع التواصل الاجتماعي
في الحقيقة وقبل ذكر تفاصيل هذه القصة نحن ننصح جميع الآباء أن يقومون بتربيه أولادهم على مثل تلك الأخلاق التي كان فيها هذا الطالب، حيث استطاع والديه أن يغرسوا فيه العديد من القيم الدينية والأخلاقية التي أوصلته إلى هذه المكانة وما زال هو في عمر صغير، ونجد أن أحداث تلك القصة تعود إلى امتحان اللغة العربية حيث كان مطلوب من أحد الطلاب سؤالا في فقرة الإعراب هو إعراب الآية القرآنية: “بسم الله الرحمن الرحيم، خَلَقَ الإنسانَ مِنْ عَجل”.
ونجد أن هذا الطالب قد قام بالإجابة على هذا السؤال بطريقة غير مألوفة، والتي كان من من المُفترض أن يتبع فيها قواعد اللغة العربية، بينما كتب الطالب خلق فعل ماض لن ينسى فاعله و تأدبا مع الله عز وجل لن أكتب مبني للمجهول.
رد فعل المدرس
بالطبع تلك الإجابة لم تكن دقيقة أو حتى صحيحة من الناحية الإعرابية بنسبه 100% إلا أن المدرس القائم بتصحيح ورقة الطالب هذه قد أعجب بشدة بمدى حب واحترام هذا الطالب لله عز وجل، وكتب معلقا له جملة هي: “بارك الله في أدبك وعلمك، وبشكل استثنائي قام بإعطائه الدرجة النهائية في الامتحان وهذا تقدير تقديرا لتلك الإجابة العظيمة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طالب أبكى المعلمين … طالب يجيب على سؤال في ورقة الامتحان بطريقة أذهلت الجميع وأبكت المصححين ماذا كتب الطالب في ورقة الاجابة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اخبار منوعات مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.