«مطلعتش تخاريف».. سيدة تقوم برش الملح في أركان المنزل كل يوم لو عرفتم السر لفعلتم هذا الشيء .. ياريتني جربتها من زمان!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - منذ قرون عديدة، اُستخدمت رش الملح في المنازل لأغراض متعددة، بما في ذلك تنظيف الأغراض المنزلية ما قد تكون مفاجئًا للبعض هو أن توزيع الملح في مختلف أنحاء المنزل يتميز بفوائد لا تصدق والمذهل هو أن الملح لديه مجموعة من الخصائص الغير سامة، مما يجعله وسيلة فعالة واقتصادية للتنظيف قد تكون مندهشًا عندما تعلم أن الملح يمكن استخدامه في تنظيف مختلف العناصر المنزلية وإليك مجموعة متنوعة من استخدامات الملح في المنزل.

توزيع الملح في جميع أنحاء المنزل وفوئده المدهشة

تمليح زوايا منزلك قد يجلب لك الحظ والسلام والازدهار عبر التاريخ , لعب الملح دوزًا في العديد من الأديان لتطهير الأشياء أو صد الشر. في التقاليد البوذية , يستخدم الملح لصد الأرواح الشريرة , ومن المعروف أنها ترمي الملح على أكتافهم بعد الجنازات للتأكد من أن الأرواح الشريرة لا تتبعهم إلى المنزل. استخدمت ديانة الشنتو أيضًا الملح لتنقية منطقة ما.

مقشر للقدمين:

يُعد الملح واحدًا من أشهر المكونات المستخدمة في تحضير مقشرات الجلد في المنزل يمكن استخدامه لتنعيم القدمين والجسم بشكل عام، مما يمنحك بشرة ناعمة وجميلة يُمكنك تحضير مقشر للقدمين باستخدام الملح واستخدامه لتدليك القدمين في المنزل.

إزالة بقع الملابس:

عندما تحدث أي نوع من البقع على الملابس أو السجاد، مثل انسكاب الخل على الملابس أو السجاد، يمكن استخدام الملح لامتصاص البقع على الفور باستخدام منشفة ورقية بعد ذلك، يمكن ترك الملح على البقع لمدة 10-15 دقيقة قبل غسل الملابس أو السجاد في العديد من الحالات، يمكن استخدام هذه الطريقة لإزالة البقع بنجاح.

التخلص من بقع العرق:

إذا كنت تعاني من تراكم بقع العرق على الملابس تاركة أثرًا أصفر حول الياقات أو تحت الإبط، يمكنك استخدام محلول ماء مالح بإضافة بعض الملح وتدليك البقع بهذا الخليط حتى تختفي بعد ذلك، يمكنك غسل الملابس بالطريقة المعتادة.

التخلص من النمل في المنزل:

إذا كنت ترغب في الحفاظ على النمل بعيدًا عن مكان تخزين المواد الغذائية أو النوافذ في المطبخ، يمكنك استخدام الملح قم برش الملح على عتبات النوافذ أو أي سطح آخر قد يتعرض لهجوم النمل يُقلل الملح من مستويات الرطوبة في المنزل، مما يجعله أقل جذبًا للنمل.

تلميع النحاس والفضة:

إذا كنت تمتلك مجوهرات مصنوعة من النحاس أو الفضة وترغب في الحفاظ عليها نظيفة ومشرقة، يُعتبر الملح الخيار المثالي لحل هذه المشكلة يمكنك استخدام خليط الملح والخل لفرك الحلي المصنوعة من النحاس والفضة لإعادة لمعانها بعد التنظيف.

تنظيف نوافذ السيارة والمنزل:

يمكن استخدام الملح لتنظيف النوافذ العنيدة في المنزل أو السيارة قم بمزج بضع ملاعق كبيرة من الملح مع جالون من الماء الدافئ استخدم هذا الخليط لفرك وتنظيف النوافذ، بما في ذلك النوافذ الملونة ستلاحظ الفارق الواضح بعد استخدامه.

تنظيف مصارف الغسالة:

قم بمزج الماء الساخن مع الملح واسكب الخليط في حوض الغسالة يساعد الملح في حل مشكلة انسداد المصارف ويزيل الروائح الكريهة.